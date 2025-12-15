Bệnh viện đầu tiên tại ĐBSCL đạt chứng nhận Hoa Kỳ AACI

Đại diện AACI Hoa Kỳ trao chứng nhận kiểm định cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

Tham gia buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, các sở ngành, đại diện AACI và lãnh đạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ.

Trải qua quá trình đánh giá, thẩm định nghiêm ngặt, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định Hoa kỳ AACI vào ngày 9-11-2025, với mức đạt 92,16%. Đây là cơ sở y tế đầu tiên trong khu vực ĐBSCL đạt chứng nhận kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn AACI của Hoa Kỳ.

Chứng nhận Hoa Kỳ AACI là một trong những hệ thống kiểm định uy tín hàng đầu thế giới, với những yêu cầu vô cùng khắt khe về an toàn người bệnh, năng lực chuyên môn, quy trình quản lý chất lượng dịch vụ y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là văn hóa lấy người bệnh làm trung tâm.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Hoạt động từ tháng 6-2022, sau hơn 3 năm, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện có quy mô 300 giường bệnh, 16 khoa, 13 phòng chức năng và các trung tâm chuyên môn riêng biệt. Bệnh viện đáp ứng đủ điều kiện khám chữa bệnh đa khoa ngày càng cao của người dân, nhiều chuyên khoa mũi nhọn được đầu tư mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Việc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đạt chứng nhận Hoa Kỳ AACI đầu tiên tại ĐBSCL không chỉ giúp nâng cao uy tín, vị thế và khả năng hợp tác quốc tế của bệnh viện, mà còn góp phần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu về y tế của TP Cần Thơ trong khu vực. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong lĩnh vực y tế thành phố, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng.

TUẤN QUANG