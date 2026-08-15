Bệnh viện Bình Dân lập kỷ lục Việt Nam về phẫu thuật robot

Sau 10 năm tiên phong phát triển phẫu thuật robot, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện gần 4.300 ca, làm chủ 15 danh mục phẫu thuật phức tạp và được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận kỷ lục cho Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: TRẦN NHUNG)

Ngày 15-8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm tiên phong phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và đón nhận kỷ lục Việt Nam về số ca phẫu thuật bằng robot.

Theo PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, trong 10 năm qua, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện thành công gần 4.300 trường hợp phẫu thuật robot, là bệnh viện đầu tiên trong cả nước vinh dự được xác lập Kỷ lục Việt Nam về triển khai phẫu thuật robot với số trường hợp nhiều nhất trong một thập kỷ.

Đến nay, bệnh viện đã xây dựng được 26 kíp phẫu thuật robot, làm chủ thường quy 15 danh mục phẫu thuật phức tạp, trong đó 95% là các trường hợp điều trị bệnh lý ung thư (lồng ngực, tổng quát và tiết niệu), bình quân thực hiện hơn 700 ca mỗi năm, với một hệ thống robot phẫu thuật duy nhất.

"Sau 10 năm làm chủ công nghệ, chuyển giao, tập huấn kỹ thuật cho một số bệnh viện trong và ngoài nước, đầu năm 2026, Bệnh viện Bình Dân đã được Sở Y tế TPHCM cấp phép Đào tạo phẫu thuật robot cơ bản với chương trình đào tạo tương đương 160 tín chỉ cho các bác sĩ phẫu thuật có trình độ sau đại học và trên 120 trên cả nước", PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng thông tin.

Đại diện Bệnh viện Bình Dân ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện St. Mary Seoul (Hàn Quốc) Ảnh: TRẦN NHUNG

Tại sự kiện, Bệnh viện Bình Dân đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện St. Mary Seoul (Hàn Quốc) nhằm định hướng xây dựng Trung tâm xuất sắc (Center of Excellence) về phẫu thuật robot, mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn, nghiên cứu và cá thể hóa điều trị ung thư.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng cho biết, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hệ thống robot phẫu thuật, mở rộng năng lực phục vụ người bệnh với mức chi phí thấp hơn, duy trì nguyên tắc “người bệnh luôn ở vị trí trung tâm”.

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm tiên phong phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Hội nghị khoa học “Phẫu thuật Robot trong Ngoại lồng ngực, Tổng quát và Tiết niệu”. Đây là diễn đàn uy tín để các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng robot trong điều trị ung thư, phẫu thuật tiết niệu phức tạp và xu hướng đào tạo phẫu thuật nội soi thế hệ mới.

THÀNH SƠN