Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao thời gian qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM đã chủ động nắm bắt và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, đặc biệt là kỹ thuật số vào công tác khám chữa bệnh. Sự đổi mới và sáng tạo đã góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn và hiệu quả cho từng ca phẫu thuật, mang lại chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu thời gian tới Bệnh viện Răng Hàm Mặt cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ vững vị thế đi đầu trong chuyên môn kỹ thuật, không ngừng đổi mới, sáng tạo; tiếp tục chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn điều trị, để ngày càng có nhiều bệnh nhân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tại buổi lễ, 3 cá nhân của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, các nhân đón nhận Bằng khen của UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Cùng ngày, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM tổ chức khánh thành dự án "Cải tạo, nâng cấp khu nhà A4, A5". Dự án có tổng mức đầu tư hơn 116 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Công trình thuộc nhóm B, với diện tích xây dựng 403,97 m², quy mô 1 tầng hầm, 7 tầng nổi và mái che thang, tổng diện tích sàn xây dựng 5.508,69 m².

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án Cải tạo, nâng cấp khu nhà A4, A5. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công trình được khởi công ngày 3-11-2021, cất nóc ngày 1-8-2023, nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 9-9-2026. Dự án là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo thành phố, Sở Y tế TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời đáp ứng mong mỏi của người dân về một cơ sở khám chữa bệnh răng hàm mặt hiện đại, chất lượng cao. Việc đưa công trình vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới của bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện 20.000 ca phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng miễn phí Theo BS-CK2 Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, từ những năm 1980 cho đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật tình thương miễn phí cho 20.000 ca phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng. Thành quả này thể hiện sự bền bỉ, trách nhiệm và tâm huyết của nhiều thế hệ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện trong hành trình mang lại nụ cười, sự tự tin và cơ hội hòa nhập cộng đồng cho hàng nghìn trẻ em và người bệnh.

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THÀNH SƠN