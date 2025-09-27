Bệnh xá Trường Sa kịp thời tiếp nhận ngư dân liệt tứ chi, khó thở

Một ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển đặc khu Trường Sa, không may bị ngã, bị thương nặng ở vùng mặt, có biểu hiện liệt tứ chi, rối loạn cảm giác và khó thở đã được đã được Bệnh xá Trường Sa tiếp nhận kịp thời để điều trị.

Thông tin từ Quân chủng Hải Quân sáng 27-9 cho biết, đêm 26-9, Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải Quân), đã tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân Nguyễn Trung T. (sinh năm 1992, quê quán xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), ngư dân tàu cá BĐ 92529 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển đặc khu Trường Sa.

Ngư dân gặp tai nạn được điều trị kịp thời tại Bệnh xá Trường Sa

Theo thông tin ban đầu, ngư dân T. bị ngã đập vùng mặt xuống nền cứng của tàu và có biểu hiện liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, khó thở. Ngư dân được đưa vào sơ cứu tại Bệnh xá đảo Đá Tây A trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, liệt cơ tứ chi, rối loạn cảm giác toàn thân.

Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các y bác sĩ chẩn đoán: chấn thương cột sống, tủy sống cổ, dập tủy cổ ngang, phù tủy cổ, viêm gan B, cần điều trị tích cực để tránh biến chứng nặng.

Bác sĩ đảo Trường Sa thăm khám cho ngư dân

Ngay sau đó, ngư dân được chuyển sang Bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục điều trị.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của đảo đã nhanh chóng tiếp nhận, triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, yếu liệt tứ chi.

