Đoàn công tác của TPHCM thăm, chúc tết đội ngũ y tế

Chiều 10-2, Đoàn công tác số 49 của TPHCM do đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết và động viên cán bộ, viên chức, người lao động tại một số đơn vị y tế trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Y tế.

Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, Viện Y tế công cộng TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Tại các nơi đến, đoàn thăm hỏi tình hình hoạt động, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Công Danh đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế thành phố trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất

Phát biểu tại các đơn vị, đồng chí Nguyễn Công Danh đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế thành phố trong nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới; đồng thời bảo đảm công tác trực, cấp cứu và điều trị an toàn, thông suốt trong dịp tết. Đoàn cũng lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất liên quan đến đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, phát triển chuyên môn và nguồn nhân lực, đồng thời khẳng định sẽ chuyển các nội dung đến cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG