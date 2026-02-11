Sức sống cơ sở

Thiếu niên nguy kịch sau khi "thụt dầu" 300 lần

Vận động thể lực quá sức khiến thiếu niên 15 tuổi ở TPHCM đi tiểu ra màu đỏ sẫm, nguy cơ suy thận cấp và rối loạn điện giải nguy hiểm. 

Ngày 11-2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa cấp cứu thành công cho em N.P.A.K (15 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM).

Thời điểm nhập viện, K. lừ đừ, nước tiểu có màu nâu và đỏ sẫm, đau cơ đùi và cẳng chân.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó, K. đã "thụt dầu" 300 cái. Ngày hôm sau, em tiếp tục đá bóng và đau chân nhiều, không đi lại được. Em được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tổn thương gan, toan chuyển hóa, lactate máu tăng, tăng kali, phosphate máu.

Đặc biệt, xét nghiệm men cơ CPK và myoglobin máu tăng cao, xuất hiện myoglobin trong nước tiểu rất cao ở mức 12.000 ng/ml (bình thường <2,03 ng/ml).

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng tổn thương cơ vân cấp tính, làm giải phóng hàng loạt chất nội bào (ck, myoglobin, kali, phosphate…) vào máu, có thể dẫn tới suy thận cấp và rối loạn điện giải nguy hiểm.

Trước tình trạng trên, bệnh nhân được truyền dịch gấp rưỡi nhu cầu, điều chỉnh điện giải, đường huyết, giải độc gan, kiềm hoá nước tiểu.

Sau 7 ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện, tỉnh táo, men gan, men cơ cải thiện dần.

Để phòng ngừa hội chứng hủy cơ vân ở trẻ em, BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ vận động phù hợp với sức khỏe, tránh vận động mạnh và gắng sức nhiều trong thời gian dài.

