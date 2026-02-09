Hai tuần giằng co cứu bé trai bị ngưng tim đột ngột

Một bé trai 7 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ ngất xỉu, ngưng tim, truỵ tim mạch khi đang đi lễ cùng gia đình. Các bác sĩ sử dụng những kỹ thuật hiện đại nhất suốt 2 tuần mới giành lại được sự sống cho bệnh nhi.

Ngày 9-2, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa cứu sống ngoạn mục bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp nhờ kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).

Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 25-1, bé trai 7 tuổi (tỉnh Đồng Nai) ngất xỉu khi đang đi lễ cùng mẹ. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và ngưng tim.

Ê-kíp chạy đua với thời gian thiết lập hệ thống ECMO gắn vào cơ thể bệnh nhi

Ê-kíp điều trị lập tức hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, tiến hành sốc điện, cấp cứu hơn 20 phút để bệnh nhi có nhịp tim trở lại. Do tình trạng vẫn nguy kịch, bệnh nhi được chuyển lên TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, báo động đỏ đã được kích hoạt. Đội ngũ thầy thuốc khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Cấp cứu, Tim mạch, Ngoại Tim mạch, Gây mê đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp lập tức cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp, đặt máy tạo nhịp rồi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, lúc này, tính mạng bệnh nhi đang bị đe dọa. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian, thiết lập hệ thống ECMO để gắn vào cơ thể bé, hỗ trợ cho trái tim yếu ớt.

Song song đó, tiến hành hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục để bảo vệ não, điều trị suy đa cơ quan.

Nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu được sử dụng để giành giật sự sống cho bệnh nhi

Sau khoảng 30 phút, bé trai hồng hào trở lại. Tuy nhiên, trong suốt tuần đầu tiên, trái tim đập rất yếu, loạn nhịp liên tục, các bác sĩ phải dùng nhiều thuốc trợ tim, chống loạn nhịp, sốc điện và sự hỗ trợ tích cực của hệ thống ECMO.

Sau 10 ngày chạy ECMO, tình trạng tim mạch và các cơ quan của bệnh nhi đã cải thiện. Bệnh nhi được cai ECMO, cai máy thở, thoát cửa tử một cách ngoạn mục. Dự kiến trong vài ngày tới, cậu bé sẽ xuất viện.

Viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, thường gặp do virus Coxsackie nhóm B. Tại Việt Nam, viêm cơ tim cấp thường xảy ra trong mùa đông xuân, khi thời tiết se lạnh. Các triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình: sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc buồn nôn, nôn; trường hợp nặng sẽ mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch. Trẻ bị viêm cơ tim nhẹ thường chỉ theo dõi, điều trị triệu chứng và khỏi bệnh sau 1-2 tuần. Tuy nhiên, trường hợp nặng phải điều trị hồi sức bằng các kỹ thuật chuyên sâu. Tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp khoảng 30-40%, thậm chí 100% nếu là viêm cơ tim tối cấp. Ngày nay, với kỹ thuật ECMO, trẻ viêm cơ tim tối cấp được cải thiện cơ hội sống.

