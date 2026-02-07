Bộ Công an thành lập Viện Tim mạch

Ngày 6-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8

Theo quyết định thành lập, Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện 19-8 là đơn vị sự nghiệp công lập, có trách nhiệm giúp Giám đốc bệnh viện tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị các bệnh lý về tim mạch, giữ vai trò hạt nhân chuyên môn đầu ngành tim mạch trong hệ thống y tế công an nhân dân.

Viện Tim mạch là đầu mối trong công tác chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về khám, điều trị và dự phòng bệnh tim mạch cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an và nhân dân theo quy định.

ĐỖ TRUNG