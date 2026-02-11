Đề nghị không áp dụng thông số thời gian chụp X-quang để thanh toán BHYT

Ngày 11-2, trước việc nhiều bệnh viện bị từ chối thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) vì chụp X-quang dưới 6 phút hay siêu âm tim dưới 30 phút, Bộ Y tế đã thông tin tới báo chí xung quanh vấn đề này.

Theo đó, Bộ Y tế nêu rõ, gần đây, nhiều bệnh viện phản ánh về việc giám định, thanh toán BHYT đang bị áp dụng cứng nhắc theo “định mức thời gian”, như: chụp X-quang phải đủ 6 phút, siêu âm phải 30 phút trở lên mới được BHYT thanh toán. Thực tế thời gian qua đã có những trường hợp bị từ chối thanh toán vì chụp X-quang dưới 6 phút hay siêu âm tim dưới 30 phút.

Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia mới đây đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị không sử dụng thông số thời gian trong hướng dẫn quy trình kỹ thuật chương điện quang để giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế đề nghị không áp dụng các quy định máy móc về thời gian chụp X- quang để thanh toán BHYT

Bộ Y tế khẳng định thông số thời gian được quy định trong các hướng dẫn quy trình kỹ thuật chỉ là thời gian trung bình, có tính chất tham chiếu. Các thông số này được xây dựng trên cơ sở thực hành chuyên môn phổ biến tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhằm chuẩn hóa thực hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng chuyên môn.

“Thông số thời gian nêu trên được sử dụng với mục đích hướng dẫn chuyên môn, hoàn toàn không nhằm xác lập điều kiện pháp lý bắt buộc hay tiêu chí định lượng cứng để làm căn cứ duy nhất trong việc giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT”, Bộ Y tế nêu rõ. Do đó, việc sử dụng riêng lẻ thông số thời gian ghi nhận từ thiết bị để so sánh với thời gian trong hướng dẫn quy trình kỹ thuật, rồi lấy đó làm căn cứ từ chối thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT là không đúng với bản chất và yêu cầu của quy trình kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUỐC