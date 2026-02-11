Vĩnh Long: Phẫu thuật lấy kim may đồ 6cm trong gan của bệnh nhân

Ngày 11-2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phẫu thuật nội soi thành công một trường hợp áp xe gan do dị vật kim loại hiếm gặp, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nhiễm trùng nặng.

Hình ảnh dị vật trong gan bệnh nhân

Trước đó, ngày 9-2, ông T.T.L., (sinh năm 1985, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, kèm sốt cao.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm ổ bụng và chụp CT-scan, cho thấy ổ áp xe gan kích thước khoảng 5 x 6cm, bên trong có dị vật kim loại dài khoảng 6cm.

Dị vật là kim may đồ dài 6cm

Các bác sĩ chuyên khoa chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu nhằm loại bỏ dị vật và kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau gần 60 phút, ê-kíp đã lấy thành công dị vật là một kim may quần áo dài khoảng 6cm, đồng thời dẫn lưu khoảng 200ml mủ đục từ ổ áp xe gan bằng phương pháp nội soi, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa xâm lấn.

Sau 24 giờ hậu phẫu, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, ăn uống nhẹ, sinh hoạt cơ bản, các chỉ số viêm và tình trạng toàn thân cải thiện rõ rệt.

TÍN HUY