Mang tết ấm, xuân an đến với mỗi người bệnh

Không khí tết đã tràn ngập mỗi góc phố, căn nhà và len vào cả các bệnh viện. Sắc xuân hiện diện trong hàng loạt hoạt động chăm lo tết cho bệnh nhân như lễ hội xuân, đường hoa xuân, chuyến xe 0 đồng… Sự quan tâm sẻ chia này của cộng đồng đã góp phần tiếp sức giúp người bệnh vượt qua nỗi đau.

Vui xuân, nhẹ gánh bệnh tật

Kết thúc ca chạy thận, ông Trần Đức Long (73 tuổi, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) thong thả đưa vợ xuống đường hoa của Bệnh viện Chợ Rẫy để du xuân. Hàng chục tiểu cảnh rực rỡ do các y bác sĩ tự tay thiết kế như mang tết đến sớm hơn với người bệnh.

Cảnh tượng nhộn nhịp, ấm áp: người váy áo rực rỡ để chụp ảnh, người dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Ngồi trên xe lăn, vợ ông Long không giấu được niềm vui trong ánh mắt, thay cho sự mỏi mệt của mỗi lần lọc máu.

“Vợ tôi chạy thận 18 năm rồi, dạo này sức khỏe yếu nên đi lại khó khăn. Từ sáng đến giờ chúng tôi đi dạo, ngắm cảnh mà thấy không khí vui quá, bệnh nhân ai cũng cười tươi như xuân đang về. Tâm hồn tươi vui thì sẽ bớt được đau đớn thể xác”, ông Trần Đức Long chia sẻ chân tình.

Ông Trần Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) đưa vợ dạo chơi ở Đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ẢNH: GIAO LINH)

Ở tuổi 85, bà Đặng Thị Can (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) móm mém cười khi liên tục được thay áo dài tết chụp ảnh ngay tại sân bệnh viện. Suốt 4 năm qua, bà phải gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị bệnh tim, tăng huyết áp, bệnh phổi. Lần nào đi viện cũng nặng nề tâm lý, nhưng hôm nay bà Can lại vui đến quên cả bệnh tật.

“Ở khu khám bệnh, tâm trạng ai cũng mệt mỏi, căng thẳng nhưng ra đến đường hoa là hoàn toàn thay đổi vì không gian khác biệt”, anh Lê Văn Sang (52 tuổi), con trai bệnh nhân Đặng Thị Can, chia sẻ.

Đường hoa xuân cũng mang lại không gian sáng tạo để nhân viên y tế thỏa sức thể hiện ý tưởng, gửi gắm thông điệp cuộc sống. Theo bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, hầu hết người bệnh tại đây đến từ nhiều tỉnh, thành xa xôi của cả nước, việc đi lại rất khó khăn, đặc biệt trong dịp cận tết.

Vì thế, Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ nhiều doanh nghiệp vận tải chuẩn bị các chuyến xe về quê, giảm bớt nỗi lo của người bệnh xuất viện những ngày giáp tết. Bên cạnh đó, hàng trăm phần quà cũng được trao tặng đến những trường hợp không thể về quê ăn tết do yêu cầu của phác đồ điều trị.

“Những sự quan tâm, chăm lo dịp tết đến xuân về cũng vô cùng quan trọng, giúp người bệnh, người thân ấm lòng hơn”, BS Phạm Thanh Việt bày tỏ.

Chăm lo thiết thực cho bệnh nhân khó khăn

Để tết đến gần hơn với người bệnh, những người không thể đón xuân trọn vẹn, các bệnh viện tại TPHCM đồng loạt tổ chức nhiều chương trình như một lời động viên ấm áp. Xen lẫn hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh tét với không khí rộn ràng, háo hức.

Điều đặc biệt là mỗi đội tham gia đều gồm nhân viên y tế, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi. Sự gắn kết này tạo thêm động lực trong quá trình điều trị.

Tại Bệnh viện An Bình (TPHCM), chương trình “Hội Tết An Bình - Gian hàng 0 đồng” được bố trí 7 gian hàng… Người bệnh nội trú có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu để tự tay lựa chọn những món quà cần thiết cho gia đình. Không chỉ thế, hơn 1.300 phần quà, hàng trăm phần quà gồm tiền mặt và hiện vật cũng được trao tận tay những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Công an TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Xuân hy vọng - Tết sẻ chia” mang đến không khí ấm áp cho hàng chục bệnh nhi. Với nhiều bệnh nhi, đây là lần đầu được nhập vai “chiến sĩ nhí” làm cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy với các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng vốn chỉ thấy trên tivi.

Gác bệnh tật và những liều hóa chất sang một bên, các em được trả lại sự hồn nhiên và chạm tay đến “ước mơ chiến sĩ”. Kết thúc trò chơi nhập vai, các bệnh nhi lại được tham gia lễ hội mùa xuân, các gian hàng 0 đồng với nhiều loại đồ chơi, gấu bông, sách, truyện tranh.... Ban tổ chức đã trao 250 phần quà tết (mỗi phần gồm có sữa, bánh và phong bao lì xì) đến các bệnh nhi.

Tại Hà Nội, chương trình "Chợ tết yêu thương" của Bệnh viện Bạch Mai thu hút rất đông bệnh nhân và thân nhân cùng tham gia. Bên cạnh các gian hàng nhu yếu phẩm 0 đồng, bệnh viện còn tổ chức khu vực hiến máu tình nguyện - sự kết hợp giữa thiện nguyện và trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao sự đổi mới của Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai khi biến những hoạt động an sinh thành liều thuốc tinh thần vô giá với người bệnh.

Dưới cái se lạnh của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, căn bếp tại khu nhà ăn của Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp lại đỏ lửa sớm hơn thường lệ. Hôm nay, các đầu bếp cùng nhân viên y tế tất bật chuẩn bị cho một thực đơn đặc biệt: "Chương trình Tết yêu thương - Cơm sum vầy". Trên những chiếc bàn dài, hương vị tết cổ truyền tràn ngập với bánh chưng xanh, nem rán, giò lụa.

PGS-TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, cho biết, chương trình cơm tất niên là sự đồng hành và sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, các nhà hảo tâm dành tặng người bệnh.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng hành trình chữa bệnh không chỉ là thuốc men mà còn là sự kết nối", PGS-TS Phạm Văn Bình tâm sự.

Là cơ sở y tế ngoại khoa hàng đầu của cả nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đối mặt với áp lực công việc căng thẳng những ngày cuối năm. Dù vậy, các thầy thuốc vẫn nỗ lực mang lại mùa xuân ấm áp với chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia". Hơn 600 suất quà tết với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng đã được trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất cho người bệnh mà còn là cách để xây dựng văn hóa bệnh viện đầy nhân văn. Đặc biệt, hình ảnh những Chuyến xe yêu thương lặng lẽ lăn bánh từ cổng bệnh viện hướng về các tỉnh thành xa xôi đã trở thành biểu tượng về lòng nhân ái, sự tử tế.

Trong năm qua, từ Bệnh viện Việt Đức, những chuyến xe yêu thương đã đi hơn 51.000km để đưa bệnh nhân về quê miễn phí. Mùa tết này, bánh xe lại tiếp tục hành trình, chở theo niềm hạnh phúc đoàn viên của những gia đình vốn đã kiệt quệ, mỏi mệt vì bệnh tật.

Sáng 6-2, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dự lễ khai mạc Đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, đồng chí ân cần thăm hỏi và trao tặng quà đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

GIAO LINH - KHÁNH NGUYỄN - THÀNH AN