3 người ngộ độc nghi do ăn so biển

Sáng 16-2, Bệnh viện đa khoa Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đang theo dõi, điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn con so biển.

Món ăn nghi khiến 3 bệnh nhân ngộ độc

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14-2, ba người gồm N. (21 tuổi), M. (18 tuổi) và T. (15 tuổi, cùng ngụ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) ăn tối ở quán ốc trên địa bàn xã Năm Căn.

Tại đây, 3 người có gọi món sam nướng. Sau bữa ăn khoảng 15 phút, T. xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi. 10 phút sau, 2 người còn lại có biểu hiện tương tự. Cả 3 được đưa đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe 3 bệnh nhân ổn định, tiến triển tốt.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn là sam nướng còn lại của 3 bệnh nhân để đưa đi kiểm nghiệm. Quán ốc liên quan được yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

Ngành y tế địa phương khuyến cáo, người dân không sử dụng con sam khi chưa phân biệt được sam và so (có hình thức gần giống nhau, con so thường có độc).

Trường hợp sau khi ăn con sam xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tê lưỡi, tê môi, buồn nôn, đau bụng hoặc chóng mặt, cần đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được theo dõi và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà vì có thể làm chậm thời gian cấp cứu ngộ độc.

TẤN THÁI