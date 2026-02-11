Y tế - Sức khỏe

TPHCM: Giám sát cửa khẩu để phòng chống dịch Nipah

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn thành phố, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Lực lượng kiểm dịch TPHCM giám sát hành khách đến từ vùng có dịch
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố (cảng hàng không, cảng biển); các biện pháp kiểm soát y tế được triển khai đồng bộ, phù hợp, trên nguyên tắc bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt từ xa đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh nhằm phát hiện sớm trường hợp sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ; khai thác đầy đủ yếu tố dịch tễ đối với người nhập cảnh có triệu chứng sốt, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực có nguy cơ. Triển khai giám sát dựa vào cộng đồng để phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc các trường hợp tiếp xúc có nguy cơ.

Bên cạnh đó, củng cố các đội đáp ứng nhanh cấp thành phố và cấp phường, xã, đặc khu để thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, giám sát người tiếp xúc, kiểm soát lây nhiễm tại cộng đồng.

Rà soát, củng cố nguồn lực tại các cơ sở y tế, bảo đảm sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để tiếp nhận, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm virus Nipah, đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

UBND TPHCM giao Sở Du lịch hướng dẫn các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch thực hiện biện pháp giám sát, hướng dẫn y tế về phòng, chống dịch; tăng cường truyền thông nguy cơ, khuyến cáo nhằm bảo vệ sức khỏe du khách, đặc biệt du khách quốc tế đến từ khu vực có nguy cơ; kịp thời phối hợp xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ.

