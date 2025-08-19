Bhutan coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng ở khu vực

Chiều 19-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhân dịp Quốc vương thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng đánh giá cao triết lý “hạnh phúc quốc gia tổng thể” mà Bhutan kiên định thực hiện, cho đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hai nước từ khi lập quan hệ ngoại giao năm 2012 đến nay, Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Bhutan có nhiều tương đồng về văn hóa, kinh tế và mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Quốc vương sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước, trong bối cảnh khu vực và quốc tế có những diễn biến nhanh, phức tạp; đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác cùng đối phó với những thách thức chung của khu vực và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bhutan, đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên hơn; xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục rà soát, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác; đồng thời nhấn mạnh cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử và linh kiện; cũng như nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan, đáp ứng nhu cầu của hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét mở rộng hợp tác an ninh, chống tội phạm mạng; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền; sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quốc vương Bhutan chân thành chia sẻ về triết lý và tầm nhìn của những nhà lãnh đạo Bhutan trong phát triển đất nước của mình. Là một nước nhỏ, Bhutan đã đưa ra chiến lược phát triển riêng của mình, xây dựng đất nước với mục tiêu đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân dân, bảo vệ môi trường trong lành, duy trì vị thế độc lập trong khu vực và thế giới. Bhutan coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng ở khu vực, cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa, trên cơ sở đó, nhất trí khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới. Việt Nam hoan nghênh Bhutan tăng cường hợp tác thiết thực với ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác khu vực khác.

LÂM NGUYÊN