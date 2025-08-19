Lễ đón chính thức cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan thăm Việt Nam

Sáng 19-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22-8.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012, mang ý nghĩa quan trọng và tính lịch sử, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Lễ đón diễn ra trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước. Khi đoàn xe đưa Quốc vương và Hoàng hậu tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã có mặt tại thảm đỏ, nồng nhiệt chào đón. Các cháu thiếu nhi Thủ đô trao tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng chuyến thăm của Hoàng gia Bhutan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá toàn diện quan hệ song phương, trao đổi về các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC.

Quan hệ Việt Nam – Bhutan những năm qua phát triển tích cực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi thư, điện chúc mừng nhân các dịp trọng đại. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kinh tế - thương mại, hai nước đang thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, trong đó hợp tác du lịch là điểm sáng. Việt Nam và Bhutan cũng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, giáo dục, trao đổi học thuật và giao lưu nhân dân, nhất là trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck hội đàm sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm lần này của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan là dịp quan trọng để hai bên củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và mở ra những định hướng hợp tác mới phù hợp với bối cảnh phát triển của mỗi nước.

Tin liên quan Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

BÍCH QUYÊN