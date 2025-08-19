Lễ đón chính thức cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan thăm Việt Nam

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012, mang ý nghĩa quan trọng và tính lịch sử, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.
Lễ đón diễn ra trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước. Khi đoàn xe đưa Quốc vương và Hoàng hậu tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã có mặt tại thảm đỏ, nồng nhiệt chào đón. Các cháu thiếu nhi Thủ đô trao tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng chuyến thăm của Hoàng gia Bhutan.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá toàn diện quan hệ song phương, trao đổi về các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai bên.
Quan hệ Việt Nam – Bhutan những năm qua phát triển tích cực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi thư, điện chúc mừng nhân các dịp trọng đại. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.
Về kinh tế - thương mại, hai nước đang thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, trong đó hợp tác du lịch là điểm sáng. Việt Nam và Bhutan cũng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, giáo dục, trao đổi học thuật và giao lưu nhân dân, nhất là trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Chuyến thăm lần này của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan là dịp quan trọng để hai bên củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và mở ra những định hướng hợp tác mới phù hợp với bối cảnh phát triển của mỗi nước.