Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên các đơn vị trực đêm giao thừa

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc tết Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, báo cáo với đoàn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức cho biết, các phòng, ban đã chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trong những ngày trước, trong và sau tết ổn định.

Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc tết Bệnh viện Chợ Rẫy đêm 30. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, về lâm sàng, lãnh đạo khoa đi buồng hằng ngày trước, trong và sau thời gian nghỉ tết, phân công lịch trực, dự phòng của các tua chuyên môn. Về cận lâm sàng, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ và dự phòng các phương tiện phục vụ lâm sàng. Bệnh viện cũng chủ động hẹn lịch tái khám bệnh nhân ngoại trú, phân bổ đều các ngày sau tết. Bên cạnh đó, 2 tuần trước tết, bệnh viện đã thu gom 8.000 đơn vị máu. Trong đó, bệnh viện dự trữ 5.000 đơn vị máu, số còn lại cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ.

Trước tết, các khoa, phòng đều diễn tập phòng cháy chữa cháy. Bệnh viện cũng phối hợp cùng mạnh thường quân tặng hơn 1.000 phần quà cho bệnh nhân. Ngoài ra, bếp yêu thương Bệnh viện Chợ Rẫy cũng hoạt động xuyên tết. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên bệnh viện cũng được Bệnh viện quan tâm, triển khai hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chúc tết tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi chúc tết, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân TPHCM nói riêng và các tỉnh khu vực phía Nam nói chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nhiệm vụ chữa bệnh cho nhân dân là sứ mệnh của ngành y; qua đó, đánh giá cao sự chuẩn bị từ sớm, chu đáo các hoạt động để đón Tết Nguyên đán, đặc biệt là chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất xảy ra cũng như chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh được tốt nhất trong những ngày tết.

Đồng chí nhận xét, năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện rất tốt các kế hoạch trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng cho thời gian tới, trong đó đã xây dựng được nhiều công trình và đưa vào hoạt động. Nhiều hoạt động của Bệnh viện có sáng tạo, đổi mới, được nhân dân đánh giá cao, góp phần cho bệnh viện có các hoạt động nổi bật không chỉ trong chuyên môn mà còn các mặt khác. Công tác phối hợp cũng có nhiều điểm sáng, không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ khám, chữa bệnh mà Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai nhiều hoạt động nêu cao tinh thần nhân ái…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà tết đến tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dành nhiều thời gian để chia sẻ về các hoạt động nhân văn của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có mô hình đường hoa Tết Giáp Thìn năm 2024, gian hàng “0 đồng”, “Bếp yêu thương”, đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn đầy ý nghĩa, đem đến cho bệnh nhân không khí ấm áp ngày tết, Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương và đề nghị ngành y tế nhân rộng.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, yên vui, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Đến thăm và chúc tết Công an TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thời khắc giao thừa là thiêng liêng nhất, người người nhà nhà sum họp, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Song, với người chiến sĩ công an, đây là thời điểm các đồng chí phải gác lại niềm vui để trực chiến 100%. Đồng chí trân trọng những đóng góp, sự hy sinh niềm vui riêng của cán bộ, chiến sĩ công an để bảo vệ bình yên cho thành phố, mang lại an toàn cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Công an TPHCM đã thực hiện kế hoạch bảo đảm từ sớm, từ xa để người dân đón tết vui tươi, an toàn. Đánh giá cao những kết quả Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2023, đồng chí khẳng định đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao và có kế hoạch cụ thể. Cùng với đó, tập trung cụ thể hóa chủ đề năm 2024 của TPHCM; hoàn thành kế hoạch đề ra, xứng đáng truyền thống của lực lượng công an, xứng đáng niềm tin của Đảng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM.

Nhắc đến yêu cầu quan trọng trong công tác triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy các cấp trực thuộc Công an TPHCM luôn vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Cùng dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chăm lo tết của đơn vị. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận những kết quả Bộ đội Biên phòng TPHCM đạt được trong năm 2023. Trong đó, đơn vị chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị, đổi mới lề lối làm việc phục vụ cho các hoạt động công tác; hoạt động hỗ trợ nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM. Chia sẻ về chủ đề năm 2024 của TPHCM, đồng chí mong muốn Bộ đội Biên phòng TPHCM sẽ nỗ lực thực hiện chuyển đổi số; quyết tâm thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội theo lĩnh vực của mình, tham gia với các nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM bước sang năm mới hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THU HƯỜNG