Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 30-3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Đồng chí tin tưởng HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới sẽ “quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt, hiệu quả”, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận định, HĐND TPHCM khóa XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của TPHCM với yêu cầu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công, với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Việc 125 đại biểu HĐND TPHCM được tín nhiệm không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm rất lớn.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM phải thực sự là trung tâm thể chế và giám sát sự phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị HĐND TPHCM tập trung nâng cao chất lượng thể chế hóa, biến các chủ trương, nhất là cơ chế đặc thù, thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng trong thực tiễn.

Cùng với đó, HĐND TPHCM cần quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng; tập trung nguồn lực, tránh dàn trải; ưu tiên các công trình động lực, lĩnh vực then chốt; mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể.

Đồng chí cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát. Giám sát phải thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm vướng mắc, cảnh báo kịp thời và theo đến cùng kết quả khắc phục.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền thành phố: một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện.

“Hai trụ cột phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đồng thời đề nghị HĐND TPHCM tiếp tục thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, quản trị thông minh.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn mỗi đại biểu HĐND TPHCM gần dân, sát dân, nói đúng tiếng nói của dân và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, để thành phố phát triển nhanh và bền vững, phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND thành phố giữ vai trò rất quan trọng trong định hình thể chế, quyết định nguồn lực, giám sát thực thi.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng HĐND thành phố nhiệm kỳ mới sẽ quyết nghị đúng, giám sát trúng, hành động quyết liệt và hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG