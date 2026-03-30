Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X Võ Văn Minh: Trách nhiệm của HĐND Thành phố khóa XI rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang

Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X Võ Văn Minh bày tỏ, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc chính trị, pháp lý trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của HĐND và UBND thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Sáng 30-3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, cho biết nhiệm kỳ 2021-2026 đã khép lại trong bối cảnh đặc biệt, khi TPHCM phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, tác động bất lợi từ suy giảm kinh tế toàn cầu, áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập, cạnh tranh phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả; từng bước rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh đó, thành phố đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi đà tăng trưởng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vị thế của TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đối mặt với yêu cầu, thách thức mới. Thành phố vừa phải tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, vừa phải tiên phong mở đường cho những mô hình tăng trưởng mới, cách làm mới, cơ chế quản trị mới, phù hợp yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong đó, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển là xu thế tất yếu. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho thành phố bứt phá đi lên.

“Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của HĐND Thành phố khóa XI là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. HĐND Thành phố phải thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; là trung tâm của sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị mỗi đại biểu phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu, sâu sát thực tiễn, đóng góp thiết thực vào việc ban hành các nghị quyết có chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Minh cho biết, kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố khóa XI có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là xem xét, quyết định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể, kỳ họp sẽ bầu các chức danh của HĐND, UBND Thành phố; bầu hội thẩm nhân dân của TAND Thành phố và TAND các khu vực. Đây là những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu rất quan trọng để xây dựng một bộ máy đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của HĐND TPHCM trong cả nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin của Trung ương, cử tri và vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của thành phố đối với cả nước.

