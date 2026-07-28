Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026).

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự phiên khai mạc đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026- 2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao… và trên 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên khai mạc, đại hội thực hiện nghi thức suy tôn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được suy tôn giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nêu rõ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Hội tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác nhân đạo; chăm lo tốt hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm họa và khả năng tự cường của cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững đất nước. Phương châm hành động của nhiệm kỳ là "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Tự cường".

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với chủ đề "Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII đề ra nhiều mục tiêu, cụ thể: - Phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người. - 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành và hoạt động. - Phát triển trên 1 triệu hội viên, hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên. - Vận động và tiếp nhận khoảng 9 triệu đơn vị máu trong nhiệm kỳ. - Xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa, nâng cao năng lực tự cường của người dân và cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội xác định 3 khâu đột phá. Đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa địa chỉ nhân đạo và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với đổi mới phương thức trợ giúp, thúc đẩy sinh kế tự cường và phát triển bền vững; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

Hội cũng sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh các phong trào như: "Tết Nhân ái", "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" và cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".

KHÁNH NGUYỄN