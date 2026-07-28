Công tác nhân đạo phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế; chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.

Ngày 28-7, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tại phiên khai mạc, đại hội thực hiện nghi thức suy tôn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn, bày tỏ xúc động đón nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt được, trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, góp phần nâng cao năng lực nhân đạo, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết vì hòa bình và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người. Vì vậy, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII và các cấp hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu hàng đầu là tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng đối với một số đối tượng yếu thế. Chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.

Hội cần tham gia sâu hơn vào quản trị rủi ro dựa vào cộng đồng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng ứng phó tại chỗ, mạng lưới sơ cấp cứu và các mô hình cộng đồng an toàn. Mỗi xã, phường, đặc khu từng bước có đội ngũ tình nguyện viên được huấn luyện, có phương án hành động và khả năng hỗ trợ kịp thời đối với các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Tượng Bác Hồ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo. Hội phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến, người có lòng nhân ái gửi gắm và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hành động. Mọi hoạt động phải lấy con người làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lấy sự thay đổi trong cuộc sống của người được trợ giúp làm thước đo.

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống an sinh xã hội; xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải đặt công khai, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình ở vị trí trung tâm. Mọi khoản đóng góp phải được tiếp nhận, quản lý, phân bổ đúng mục đích; người đóng góp có quyền biết nguồn lực được sử dụng ở đâu, cho ai và mang lại kết quả gì; người được trợ giúp có quyền phản hồi về tính phù hợp, công bằng và kịp thời của sự hỗ trợ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn đặc biệt quan tâm đến công tác nhân đạo, yêu cầu biến lòng yêu thương thành những việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và người gặp hoạn nạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và mong muốn, tinh thần đó phải tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Lòng nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một xã hội nhân văn không chỉ có nhiều người sẵn lòng sẻ chia, mà còn phải có những tổ chức đủ uy tín và năng lực để đưa sự giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành (gồm 85 ủy viên), Ban Thường vụ (gồm 20 ủy viên), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII đã bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

NGUYỄN QUỐC