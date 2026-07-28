TPHCM: Hơn 900 cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1 ngày với 3 chuyên đề trọng tâm. Dự kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ đối thoại với học viên về những vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển thành phố.

Sáng 28-7, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Thành ủy TPHCM khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với các đồng chí Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự lớp bồi dưỡng. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Lãnh đạo Trung ương đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Thanh Sang, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và 900 học viên là các đồng chí Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; Thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đây là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa đến GS-TS Trần Vi Dân, báo cáo viên báo cáo chuyên đề đầu tiên: “Phát huy giá trị ‘Bốn kiên định’ trong xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình nhằm quán triệt và cập nhật kịp thời các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương và Thành ủy; bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện và xử lý các vấn đề thực tiễn phát sinh.

Đồng thời, tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết cùng GS-TS Trần Vi Dân chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng diễn ra trong 1 ngày, với 3 chuyên đề. Trung tướng, GS-TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng, Thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, báo cáo chuyên đề “Phát huy giá trị ‘Bốn kiên định’ trong xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới”.

GS-TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore báo cáo chuyên đề “Quản trị siêu đô thị và một số gợi ý đối với TPHCM”.

PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền báo cáo chuyên đề: “Lãnh đạo, quản trị truyền thông và xử lý rủi ro truyền thông trong môi trường số hiện nay”.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Dự kiến, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ có buổi đối thoại với học viên về những vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển thành phố.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

THU HƯỜNG