Biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể

Sáng nay 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là thời điểm để nhìn lại một nhiệm kỳ nhiều thử thách vừa qua, xác lập rõ yêu cầu và quyết tâm cho chặng đường phát triển mới giai đoạn 2026-2031.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đi qua trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có tiền lệ. Đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị, xung đột khu vực, lạm phát toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, việc giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phục hồi kinh tế nhanh và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh là thành tựu có ý nghĩa nền tảng.

Dấu ấn quan trọng khác của nhiệm kỳ khóa XIII là quyết tâm chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, không có “vùng cấm”, góp phần củng cố niềm tin xã hội và tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển.

Về kinh tế, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được khởi công, triển khai trên phạm vi cả nước như: đường cao tốc Bắc - Nam, các tuyến vành đai, sân bay Long Thành, hạ tầng năng lượng, logistics... Những công trình này không chỉ tạo động lực tăng trưởng ngắn hạn, mà còn mở ra không gian phát triển mới, đặt nền móng cho liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.

Trong nước, những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện nay ngày càng rõ. Tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ; năng suất lao động cải thiện chậm; KH-CN và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực chủ đạo...

Tại họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết, điểm mới xuyên suốt và đáng chú ý nhất của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV là xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn. Bên cạnh đó, 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng cũng được cụ thể hóa theo hướng gắn với yêu cầu phát triển mới. Thể chế phải tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở phát triển; xây dựng thể chế cho KH-CN, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động...

Một nội dung then chốt khác là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, khu vực tư nhân trong nước chính là “bộ đệm” quan trọng giúp nền kinh tế tăng tính tự chủ. Việc tiếp tục cải cách thể chế, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng sẽ quyết định khả năng khu vực này trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng là đại hội của lựa chọn chiến lược, nơi xác lập con đường phát triển phù hợp với bối cảnh mới đầy biến động.

Khai mạc Đại hội XIV không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới, mà còn đặt ra yêu cầu hành động mới. Thành công của đại hội sẽ được đo bằng khả năng biến định hướng thành chính sách hiệu quả, biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể, để từ đó, chúng ta tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức và vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

NGỌC QUANG