Biên phòng Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân chủ động ứng phó bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), chiều 4-11, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương hỗ trợ ngư dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh bão.

Clip: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải giúp dân kéo thúng, thâu lưới phòng chống bão Kalmaegi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại xã Vạn Tường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải (BĐBP Quảng Ngãi) đã xuống bãi biển hỗ trợ ngư dân kéo thúng, thu lưới, chằng chống ngư cụ, đưa phương tiện lên bờ an toàn.

Ngư dân Nguyễn Bốn (thôn An Cường) chia sẻ: “Nghe nói bão số 13 rất mạnh, tôi lo lắm nên từ chiều đã đưa hết thúng, lưới lên bờ, không dám ra biển nữa”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải tập trung kéo thúng giúp ngư dân thôn An Cường, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thiếu tá Tạ Đình Viên, Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hải, cho biết đơn vị đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó bão, giảm nhẹ thiệt hại. Ngoài ra, Đồn đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, đài canh cộng đồng để kết nối, hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Đối với các phương tiện nhỏ như thuyền thúng gần bờ, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân. Đồng thời, thành lập các tổ tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư có nguy cơ chịu ảnh hưởng triều cường, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, ứng phó chủ động với bão.

Các chiến sĩ đang kéo thúng lên bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chung sức đưa thúng lên bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đảm bảo an toàn công tác neo đậu thuyền thúng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngư dân thâu lưới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lưới được sắp xếp cẩn thận. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vẫn còn những chiếc thúng neo đậu ngoài vùng biển ven bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải đưa lưới lên bờ giúp dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những chiếc thúng đã trên bờ an toàn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn đang tích cực thông tin, cảnh báo vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Kalmaegi đến 21 tàu cá với 288 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, hướng dẫn bà con rời khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng Lý Sơn cũng triển khai quân số đến các âu tàu, vũng neo đậu để hỗ trợ ngư dân chằng chống, kiểm tra an toàn tàu thuyền.

NGUYỄN TRANG