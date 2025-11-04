Biên phòng Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân chủ động ứng phó bão Kalmaegi

Tại xã Vạn Tường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải (BĐBP Quảng Ngãi) đã xuống bãi biển hỗ trợ ngư dân kéo thúng, thu lưới, chằng chống ngư cụ, đưa phương tiện lên bờ an toàn.
Ngư dân Nguyễn Bốn (thôn An Cường) chia sẻ: “Nghe nói bão số 13 rất mạnh, tôi lo lắm nên từ chiều đã đưa hết thúng, lưới lên bờ, không dám ra biển nữa”.
Thiếu tá Tạ Đình Viên, Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hải, cho biết đơn vị đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó bão, giảm nhẹ thiệt hại. Ngoài ra, Đồn đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, đài canh cộng đồng để kết nối, hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Đối với các phương tiện nhỏ như thuyền thúng gần bờ, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân. Đồng thời, thành lập các tổ tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư có nguy cơ chịu ảnh hưởng triều cường, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, ứng phó chủ động với bão.
Tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn đang tích cực thông tin, cảnh báo vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Kalmaegi đến 21 tàu cá với 288 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, hướng dẫn bà con rời khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn.
Ngoài ra, lực lượng biên phòng Lý Sơn cũng triển khai quân số đến các âu tàu, vũng neo đậu để hỗ trợ ngư dân chằng chống, kiểm tra an toàn tàu thuyền.