Biến quán cà phê thành điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân

Mô hình "Cà phê số" được triển khai nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập Tổ điều hành mô hình “Cà phê số” ấp Tam Long, triển khai các nội dung hoạt động của mô hình.

Mô hình được đặt tại Quán Cacao cà phê (tổ 57, ấp Tam Long) với mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân thông qua một không gian thân thiện, dễ tiếp cận. Tại đây, người dân được “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên điện thoại thông minh.

Đối tượng được ưu tiên là người cao tuổi, người yếu thế và những người chưa thành thạo kỹ năng số

Thời gian hỗ trợ vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu; buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ. Đối tượng được ưu tiên là người cao tuổi, người yếu thế và những người chưa thành thạo kỹ năng số.

Mô hình góp phần giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Long ghi nhận sự chủ động của các ngành, đoàn thể, Ban điều hành ấp Tam Long và Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc triển khai mô hình. Đây là mô hình thiết thực, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, từng bước tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào đời sống hằng ngày.

KHÁNH CHI