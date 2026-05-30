Thêm nhiều trải nghiệm thú vị về ngành nghề truyền thống cho học sinh

Từ nay đến hết tháng 10-2026, Sở NN-MT TPHCM phối hợp với Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm về ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

Ngày 30-5, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, sẽ tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm về ngành nghề nông thôn, bắt đầu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 10-2026.

Mục đích của chương trình là nhằm lan toả thông điệp giữ gìn, bảo tồn và phát triển các ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố; thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực cho hộ ngành nghề nông thôn tiếp tục duy trì sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cách đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền phát triển ngành nghề nông thôn.

Học sinh TPHCM trải nghiệm vườn nho trong dịp nghỉ hè. Ảnh: CTV

Thông qua hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho đối tượng là học sinh, góp phần bồi dưỡng tình yêu hương, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, ngành nghề - làng nghề truyền thống; định hướng nghề nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn.

Học sinh ở xã Bình Giã (TPHCM) trải nghiệm vườn ca cao của nông dân địa phương. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Từ nay đến tháng 10-2026, chương trình sẽ tổ chức 3 đợt trải nghiệm, mỗi đợt có 100 học sinh tham gia. Ban tổ chức chương trình sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của nghề, quy trình sản xuất và ứng dụng của sản phẩm trong thực tiễn; học sinh trải nghiệm một số công đoạn trong quy trình sản xuất.

Sau mỗi đợt trải nghiệm, học sinh sẽ tham gia viết bài thu hoạch, nhật ký trải nghiệm, trình bày ý tưởng bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn; tham gia chụp ảnh, vẽ tranh về nghề truyền thống. Các bài viết, hình ảnh tiêu biểu sẽ được chọn lọc để xuất bản thành sách giới thiệu về ngành nghề nông thôn trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Sở NN-MT còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ tổ chức gala chương trình tìm hiểu và trải nghiệm nghề, làng nghề dành cho học sinh, gồm giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian, team building chủ đề nghề truyền thống.

ĐỨC TRUNG