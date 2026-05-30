Hơn 1.000 cụ cao niên ở phường Phú Nhuận được chúc thọ, mừng thọ

Dịp này, phường Phú Nhuận trao tặng hơn 1.000 giấy mừng thọ, quà tới các cụ cao niên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các cụ, những người đã vun đắp cho gia đình, góp sức xây dựng cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Theo Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được phường xác định là nhiệm vụ quan trọng. Phường đã và đang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách dành cho người cao tuổi; quan tâm chăm lo các trường hợp khó khăn, neo đơn; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tạo điều kiện để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Bà Nguyễn Thị Như Ý cũng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn truyền thống hiếu kính ông bà, cha mẹ; quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần để người cao tuổi luôn cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp trong gia đình và xã hội.