Hơn 1.000 cụ cao niên ở phường Phú Nhuận được chúc thọ, mừng thọ

Ngày 30-5, phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2026).

Trao giấy mừng thọ đến người cao tuổi phường Phú Nhuận

Dịp này, phường Phú Nhuận trao tặng hơn 1.000 giấy mừng thọ, quà tới các cụ cao niên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các cụ, những người đã vun đắp cho gia đình, góp sức xây dựng cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Người cao tuổi tập thể dục tại điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao người cao tuổi phường Phú Nhuận

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được phường xác định là nhiệm vụ quan trọng. Phường đã và đang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách dành cho người cao tuổi; quan tâm chăm lo các trường hợp khó khăn, neo đơn; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tạo điều kiện để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Niềm vui của người cao tuổi phường Phú Nhuận khi nhận giấy mừng thọ từ địa phương

Bà Nguyễn Thị Như Ý cũng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn truyền thống hiếu kính ông bà, cha mẹ; quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần để người cao tuổi luôn cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp trong gia đình và xã hội.

Người cao tuổi phường Phú Nhuận chơi cờ tại điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao người cao tuổi
THÁI PHƯƠNG

