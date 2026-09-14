Biểu dương những người hùng cứu sống 32 ngư dân

Chiều 14-9, tại trụ sở UBND phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong tìm kiếm, cứu người gặp nạn trên biển.

Tại chương trình, thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS đã được ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, không quản hiểm nguy, tích cực tìm kiếm, cứu vớt các ngư dân gặp nạn giữa biển.

Các ngư dân cùng lực lượng chức năng tại buổi gặp mặt

Trước đó, ngày 22-8, tàu cá QNa-90859-TS với khoảng 50 ngư dân bị chìm trên biển. Đến ngày 28-8, 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS đã tìm thấy, cứu vớt 32 ngư dân. Trong đó, tàu cá BĐ-98960-TS do ông Nguyễn Văn Hữu (41 tuổi, ở phường Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng trực tiếp cứu được 30 ngư dân.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu kể, đêm 27-8, khi đang đánh bắt trên vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa, ông nhận được thông tin một tàu câu mực của TP Đà Nẵng cùng 50 ngư dân mất tích trên biển.

Những ngư dân tàu cá BĐ-98960-TS đã cứu vớt được 30 ngư dân tàu chìm ở biển Trường Sa vừa trở về bờ. Ảnh: NVCC

Ngay trong đêm, ông Hữu điều khiển tàu đến khu vực nghi tàu bị nạn và đến sáng 28-8 thì phát hiện cụm phao cứu sinh trôi dạt trên biển.

Khoảng 9 giờ ngày 28-8, tàu ông Hữu phát hiện 10 ngư dân đang bấu víu trên một tấm bè gỗ nên tổ chức cứu vớt, đưa các ngư dân lên tàu sưởi ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hình ảnh nhóm ngư dân đầu tiên được tàu ông Hữu cứu vớt. Ảnh: NVCC

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu tại lễ gặp mặt, tuyên dương

“Lúc này, chúng tôi tranh thủ chạy tàu tốc lực để cứu người vì các ngư dân gần như kiệt sức. Có người khi được cứu lên đã kiệt hết sức. Nếu chậm khoảng 5-10 phút là họ sẽ buông xuôi”, lời kể thuyền trưởng Nguyễn Văn Hửu.

Các ngư dân bị nạn được hỗ trợ đưa lên tàu cá BĐ-98960-TS. Ảnh: NVCC

Ngư dân tàu cá BĐ-98960-TS chăm sóc cho các ngư dân tàu bị nạn. Ảnh: NVCC

Sau khi cứu 10 ngư dân đầu tiên, tàu ông Hữu tiếp tục tìm kiếm, cứu vớt những người còn lại trôi rải rác trên biển, tổng cộng cứu được 30 ngư dân, 2 ngư dân còn lại được tàu cá BĐ-98848-TS cứu. Sau đó, 32 ngư dân được chuyển sang tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển để đưa về đảo Trường Sa sơ cứu trước khi đưa vào đất liền.

“Buổi sáng 28-8, anh em yếu lắm rồi, có người gần như kiệt sức, đòi buông xuôi. Khi đó, tôi nghĩ sự sống chỉ còn 1%. Khi được tàu cá anh Hữu đến cứu, chúng tôi mừng lắm. Nhiều anh em được đưa lên tàu chỉ biết khóc vì mừng, chẳng nói được lời nào”, ngư dân gặp nạn Bùi Gặp (phường Hoài Nhơn Đông) kể.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tặng bằng khen cho các ngư dân cứu người bị nạn trên biển

Dịp này, các đơn vị, địa phương cũng thăm hỏi, tặng quà, động viên các ngư dân gặp nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. UBND xã Núi Thành trao giấy khen cùng 10 triệu đồng cho các ngư dân Gia Lai đã cứu giúp 32 ngư dân gặp nạn.

Trao cờ Tổ quốc cho đại diện 2 tàu cá Gia Lai cứu người giữa biển

Sau khi nhận số tiền thưởng từ đại diện Hội Nghề cá xã Núi Thành, thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu cùng đại diện tàu cá BĐ-98848-TS đã gửi lại 10 triệu đồng để hỗ trợ, phúng điếu các ngư dân nằm lại giữa biển khơi trong vụ chìm tàu. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu (áo cam) cùng đại diện tàu cá BĐ-98848-TS được đại diện nghề cá xã Núi Thành khen thưởng, cảm ơn

NGỌC OAI