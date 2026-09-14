Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên thăm thân nhân Thiếu tá hy sinh khi cứu người

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ghi nhận sự dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng khi lao xuống sông cứu người, đồng thời khẳng định hành động này thể hiện phẩm chất của người quân nhân vì nhân dân.

Tối 13-9, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên), hy sinh khi cứu người.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 thăm hỏi, động viên thân nhân Thiếu tá Trần Văn Tùng. Ảnh: VŨ THƯ.

Tại gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên), đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, ghi nhận sự dũng cảm của người quân nhân 39 tuổi khi lao xuống sông cứu người, đồng thời khẳng định hành động này thể hiện phẩm chất của người quân nhân quên mình vì nhân dân.

Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình; phối hợp tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Thiếu tá Trần Văn Tùng chu đáo, theo nghi thức quân đội và phù hợp với phong tục địa phương. Các đơn vị cũng được đề nghị tiếp tục quan tâm, động viên các thành viên trong gia đình để người thân của Thiếu tá Trần Văn Tùng sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12-9, Thiếu tá Trần Văn Tùng điều khiển xe mô tô trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ. Khi đến giữa cầu Bo (thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), anh Tùng phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996, trú thôn 11, xã Đông Hưng) đang giằng co với mẹ là bà N. và có ý định tự tử.

Khi phát hiện sự việc, Thiếu tá Trần Văn Tùng và người dân đã tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, anh L. đồng ý và nhờ anh Tùng đưa về nhà.

Cả 2 người mất tích dưới sông Trà Lý đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm. Ảnh: NGUYỄN NGA.

Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe để chở anh L. thì nam thanh niên này bất ngờ nhảy xuống sông. Không ngại hiểm nguy, Thiếu tá Trần Văn Tùng nhanh chóng cởi quân phục, lao xuống dòng nước xiết để cứu người. Dù đã tiếp cận được nạn nhân, nhưng do dòng nước chảy quá mạnh, cả 2 người đã bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện (tàu, xuồng, thuyền câu), khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông Trà Lý. Đến 18 giờ 5 phút ngày 13-9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng cách cầu Bo khoảng 350m. Tối 13-9, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thi thể anh Đ.V.L., cách chân cầu khoảng 400-500 m.

NGUYỄN HƯỞNG - NGUYỄN NGA