KPI đi vào từng việc, rõ người, rõ kết quả

Sau khi Thành ủy TPHCM ban hành Công văn 568-CV/TU ngày 7-9-2026 về tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống quản lý đánh giá cán bộ (KPI), nhiều địa phương, đơn vị đang cụ thể hóa nhiệm vụ đến từng vị trí, gắn với thời hạn, sản phẩm và kết quả thực hiện.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hòa tiếp và giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Kết quả gắn với số lượng, chất lượng sản phẩm

Ngày 11-9, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Bình Phú, cho biết, toàn bộ 14 đầu việc trong quý 3-2026 đăng ký trên hệ thống KPI đều được hoàn thành sớm hơn dự kiến, trong đó có việc phản hồi công văn xác minh lý lịch người vào Đảng. Trước đây, công việc này có lúc chậm tiến độ nhưng nay, khi được xác định trên hệ thống với thời hạn cụ thể, bà có thể chủ động theo dõi, xử lý đúng hoặc sớm hơn yêu cầu.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Bình Phú, ngay khi kết thúc công tác đánh giá quý 2 vào ngày 10-6, phường đã chủ động lập danh mục công việc của quý 3 mà không chờ có phần mềm. Nhờ vậy, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức của phường hoàn tất đăng ký nhiệm vụ đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai, địa phương nhận thấy có những nhiệm vụ phát sinh đa dạng, cần sự sáng tạo hoặc phối hợp nhiều bộ phận nên việc xác định độ khó, sản phẩm đầu ra có lúc chưa thật sát. Thường trực Đảng ủy phường duy trì làm việc với các cơ quan tham mưu vào sáng thứ hai hàng tuần để nghe báo cáo tiến độ, tháo gỡ khó khăn; Văn phòng Đảng ủy theo dõi công việc theo bảng phân công và nhắc nhở những đơn vị chậm tiến độ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hòa, việc lượng hóa nhiệm vụ được thể hiện khá rõ qua công việc giải quyết hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Thu Minh, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hòa, cho hay trước đây, nhiệm vụ có thể được mô tả khá chung chung như “thực hiện chứng thực chữ ký, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân”. Khi đưa lên hệ thống KPI, nhiệm vụ được xác định bằng số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, tỷ lệ đúng hạn, thời gian xử lý, chất lượng hồ sơ và kết quả thực hiện.

“Nhiệm vụ không còn được được mô tả bằng “việc phải làm” mà chuyển thành “kết quả phải đạt”. Cách làm này giúp cán bộ theo dõi cụ thể số hồ sơ đã tiếp nhận, đã giải quyết; hồ sơ nào còn vướng hoặc có nguy cơ trễ hạn để kịp thời xử lý. Kết quả được thể hiện bằng số liệu và sản phẩm cụ thể nên việc đánh giá cuối kỳ cũng rõ ràng hơn” - bà Thu Minh chia sẻ.

Kết luận hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị ngày 26-8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, nêu rõ, việc đánh giá cán bộ được thực hiện qua 3 kênh: hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra (KPI); đánh giá của cơ quan, lãnh đạo và đồng nghiệp; quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí cho rằng cán bộ làm được việc, có sản phẩm rõ ràng sẽ được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, đề bạt kịp thời.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh THU HƯỜNG

Giao đúng người, theo dõi đến cùng

Tại phường Gò Vấp, bà Thân Thị Hồng Yến, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường, thông tin, kết quả lượng hóa trên hệ thống KPI giúp cấp quản lý có thêm căn cứ trong đánh giá, phân công, bố trí và sử dụng cán bộ.

Tuy nhiên, theo bà Yến, việc lượng hóa ở khối Đảng vẫn có những điểm khó. Một số nhiệm vụ liên quan nghiên cứu, tham mưu, định hướng có tính đặc thù nên khó quy đổi thành sản phẩm cụ thể. Phần mềm ở một số khâu cũng chưa thật sự phù hợp với từng nhóm công việc, khiến cán bộ còn lúng túng trong phân giao, đăng ký và phê duyệt nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện cách lượng hóa nhiệm vụ và hệ thống phần mềm sẽ giúp kết quả KPI sát hơn với thực tế công việc, đồng thời có thêm căn cứ phục vụ công tác cán bộ.

Ở góc độ chính quyền, ông Lê Lợi, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho rằng, khi phê duyệt nhiệm vụ KPI, trước hết cần xem nhiệm vụ đó có đúng chức trách, vị trí việc làm hay không; sau đó mới đánh giá sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cá nhân.

Mỗi vị trí việc làm có yêu cầu và sản phẩm khác nhau. Chẳng hạn, chuyên viên có thể được giao hồ sơ, báo cáo, dữ liệu hoặc kết quả tham mưu; cán bộ lãnh đạo phải gắn KPI với vai trò kiểm soát, điều phối, chỉ đạo trong lĩnh vực được phân công. Vì vậy, việc xây dựng nhiệm vụ phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, phân công của từng vị trí và sản phẩm cần đạt trong kỳ.

Qua đăng ký và phê duyệt KPI, lãnh đạo phường có thêm thông tin để rà soát việc phân công: cán bộ đang làm những nhóm việc nào, có nhiệm vụ phát sinh hay không, sản phẩm của từng nhiệm vụ đã được xác định rõ đến đâu. Phường Phú Thuận đang xây dựng danh mục sản phẩm công việc quý 4 theo từng đơn vị, từng vị trí, để ngay từ đầu kỳ, người được giao biết rõ mình phải hoàn thành sản phẩm gì và thời hạn thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị báo cáo triển khai công tác đánh giá cán bộ, công chức trên chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) ngày 14-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là việc quan trọng, phải tập trung thực hiện nghiêm túc ngay trong quý 3.

Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, nhiệm vụ đăng ký phải cụ thể, có thể kiểm đếm được; danh mục chỉ có tính chất gợi ý, mỗi cán bộ phải cụ thể hóa thành công việc thực tế. Giai đoạn đầu có thể vất vả nhưng càng làm rõ thì việc đánh giá càng thuận lợi.

* Ông NGUYỄN ĐỨC TRÍ, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng: KPI phải gắn với công việc thực tế Khi phê duyệt nhiệm vụ KPI cho cán bộ, phải xác định được thế nào là hoàn thành, thế nào là chưa đạt. Nếu cán bộ làm đúng hạn nhưng sản phẩm chưa đạt yêu cầu thì không thể xem là hoàn thành tốt. KPI phải nhìn cả tiến độ và chất lượng, chứ không chỉ đánh dấu “đã làm”. Điều tôi thấy rõ ở góc độ quản lý là nhiệm vụ được theo dõi xuyên suốt từ khi giao đến khi hoàn thành: ai chịu trách nhiệm, thời hạn bao lâu, sản phẩm cần đạt là gì, tiến độ đến đâu. Trước đây, muốn biết một việc đang thực hiện thế nào, lãnh đạo thường phải hỏi từng đơn vị, chờ báo cáo hoặc đến gần hết hạn mới phát hiện vướng mắc. Nay dữ liệu KPI giúp nhìn sớm hơn để nhắc việc, điều phối hoặc hỗ trợ xử lý. Với những nhiệm vụ tham mưu, không nhất thiết phải biến thành con số mà có thể đánh giá qua chất lượng sản phẩm, mức độ giải quyết vấn đề, thời gian hoàn thành và kết quả sau tham mưu. Những việc liên quan nhiều cơ quan cần xác định rõ ai chủ trì, ai phối hợp và phần trách nhiệm của từng người, nhiệm vụ phát sinh cũng phải được cập nhật kịp thời. * Bà TRẦN THỊ TUYẾN, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Tân Sơn Hòa: Cần cách đo lường phù hợp với công việc tham mưu Hệ thống KPI giúp cán bộ xác định rõ hơn nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, từ thực tế công tác tham mưu, tổng hợp và theo dõi, tôi thấy có những nhiệm vụ thường xuyên, phát sinh hoặc phụ thuộc vào tiến độ của đơn vị khác nên việc cập nhật kết quả trên hệ thống đôi khi chưa đầy đủ. Đối với những công việc như thông tin, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, tổ chức hội nghị, việc đo lường bằng số lượng và thời gian chưa phản ánh hết chất lượng, mức độ khó và trách nhiệm của người thực hiện. Theo tôi, cách đánh giá nên tính đến khối lượng, tiến độ, chất lượng, mức độ khó và trách nhiệm của từng vị trí; đồng thời có cách ghi nhận phù hợp đối với những nhiệm vụ tham mưu, phối hợp hoặc phát sinh. Hệ thống cũng cần được tiếp tục hoàn thiện để việc giao, theo dõi và cập nhật nhiệm vụ thuận lợi hơn.

THU HƯỜNG - LÊ THOA