Đánh giá cán bộ qua KPI: Người làm tốt, nhận việc khó được ghi nhận

Từ quý 2-2026, TPHCM triển khai đồng bộ việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên chỉ số hiệu suất công việc (KPI) và triển khai thực hiện trên nền tảng số từ quý 3-2026.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, kết hợp hài hòa giữa đánh giá định tính và định lượng, trong đó coi trọng tiêu chí định lượng về chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không để người nhận việc khó chịu thiệt

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, việc TPHCM triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức qua KPI là sự thay đổi rất lớn trong công tác cán bộ?

- Đồng chí PHẠM THÀNH KIÊN: Đánh giá cán bộ là một khâu rất quan trọng trong công tác cán bộ. Thành ủy TPHCM đang triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ thành phố theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22-5-2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hàng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Việc triển khai được vận dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình của TPHCM; kết hợp hài hòa giữa đánh giá về các tiêu chuẩn chung như phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiêu chí tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

TPHCM triển khai đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của thành phố qua KPI nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất hơn, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu. Qua đó từng bước khắc phục tình trạng đánh giá theo cảm tính, nể nang trong đánh giá.

Việc đánh giá lượng hóa công việc tạo điều kiện cho cán bộ biết mình phải hoàn thành công việc nào và tạo ra sản phẩm gì; người giao việc cũng phải chịu trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới một cách công tâm, khách quan. Quan trọng nhất là phải trả lời được: cán bộ đã làm được việc gì, giải quyết được vấn đề gì, sản phẩm cuối cùng ra sao và đóng góp như thế nào vào kết quả chung của cơ quan, đơn vị?

* Nếu lượng hóa chưa sát, người đăng ký nhiều việc dễ có thể đạt kết quả cao hơn người đảm nhận ít đầu việc nhưng toàn việc khó. Cách nào để bảo đảm công bằng trong đánh giá, thưa đồng chí?

- Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm và tiếp tục hoàn thiện trong quá trình triển khai. Công bằng không có nghĩa là mọi người có cùng số lượng đầu việc mà là khối lượng phải hợp lý; độ khó được xác định đúng và sản phẩm đầu ra được đánh giá thực chất. Vì vậy, không thể chỉ đếm số lượng công việc mà phải căn cứ cả tiến độ, chất lượng, mức độ phức tạp và giá trị đóng góp; các nhiệm vụ tương đồng phải được áp dụng cùng một chuẩn đánh giá. Ví dụ, với bí thư đảng ủy xã, phường, việc chủ trì hội nghị ban chấp hành định kỳ là nhiệm vụ thường xuyên gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu không có yếu tố đặc biệt thì không thể mặc nhiên xem đó là nhiệm vụ có độ khó cao.

Trong khi đó, xử lý một vụ việc tồn đọng kéo dài, một vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở hoặc một nhiệm vụ mới cần phối hợp nhiều cơ quan thì phải xác định mức độ khó cao hơn và ghi nhận tương xứng. Do đó, điều cần làm là tiếp tục chuẩn hóa danh mục sản phẩm công việc theo từng nhóm chức danh, vị trí việc làm; xác định rõ nhiệm vụ nào là thường xuyên, nhiệm vụ nào là đột xuất, mức độ phức tạp và yêu cầu sản phẩm. Làm được như vậy sẽ hạn chế tình trạng chia nhỏ công việc, đăng ký nhiều việc dễ để có điểm đẹp; đồng thời tránh tâm lý né việc khó vì lo ảnh hưởng kết quả đánh giá.

Mục tiêu của đánh giá KPI còn khuyến khích cán bộ dám nhận việc khó, việc mới, việc đột xuất và hoàn thành tốt phải được ghi nhận tương xứng. Người giao việc và người phê duyệt danh mục phải chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm việc đánh giá khuyến khích cán bộ dám nhận việc khó, việc mới, việc đột xuất và hoàn thành tốt. Bên cạnh đó, hệ thống đánh giá có quy định về điểm thưởng đối với công việc vượt tiến độ, việc khó cần phải phối hợp nhiều người, tạo tiền đề để cán bộ phấn đấu nâng cao tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm công việc

* Thời gian tới, TPHCM tiếp tục cập nhật điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện Hệ thống đánh giá KPI, thưa đồng chí?

- Việc triển khai đánh giá KPI là quá trình vừa thực hiện vừa rà soát và hoàn thiện. Trong quá trình triển khai, chúng tôi vẫn tiếp nhận ý kiến của cán bộ, công chức sử dụng phần mềm, các quy định, hướng dẫn của Trung ương để liên tục cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện phần mềm. Tính chất công việc giữa các khối, ngành, lĩnh vực và từng vị trí rất khác nhau. Vì vậy, hướng dẫn chung phải tiếp tục được cụ thể hóa sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm công việc; làm rõ hơn cách xác định độ khó, tiến độ, chất lượng đối với các nhóm nhiệm vụ tương đồng; đồng thời hoàn thiện phần mềm để giảm thao tác, tăng khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu. Trong quá trình thực hiện, những bất cập từ cơ sở phải được tiếp nhận để kịp thời điều chỉnh. Tiêu chí nào chưa sát thì phải hoàn thiện; nội dung nào còn nhiều cách hiểu phải hướng dẫn rõ hơn.

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu cơ quan tham mưu cũng như lãnh đạo các đơn vị cần phải thường xuyên theo dõi danh mục sản phẩm của cán bộ, công chức để phát hiện những điểm còn bất cập như chia nhỏ nhiều nhiệm vụ, chạy theo điểm số, lựa chọn việc dễ, xác định thời điểm hoàn thành nhiệm vụ chưa đúng theo yêu cầu để nhắc nhở, chấn chỉnh, từng bước khắc phục. Quan trọng hơn, qua thời gian, TPHCM sẽ hình thành một cơ sở dữ liệu lớn về quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị thành phố.

Khi dữ liệu được xây dựng đầy đủ, chính xác và liên tục cập nhật, đây sẽ là nguồn thông tin rất có giá trị để nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Nguồn: Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, tổng hợp: VĂN MINH, đồ họa: NGỌC TRÂM

* Để bảo đảm công bằng trong đánh giá cán bộ, trách nhiệm của người giao việc, người đứng đầu rất quan trọng, thưa đồng chí? - Đúng vậy. Phần mềm chỉ là công cụ. Muốn đánh giá khách quan thì trước hết phải giao việc đúng và đánh giá đúng. Người giao việc và người đứng đầu giữ vai trò quyết định đối với tính thực chất, công bằng của kết quả đánh giá. Trách nhiệm này thể hiện ngay từ khâu xác định đúng nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, thời hạn, điểm chuẩn và hệ số độ khó; phân công khối lượng hợp lý; kiểm soát việc chia nhỏ hoặc đăng ký nhiều việc dễ; đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá khách quan về tiến độ và chất lượng sản phẩm. Điều này rất quan trọng bởi đánh giá cán bộ không chỉ đặt trách nhiệm lên người được đánh giá mà còn đặt trách nhiệm lên người giao việc, người nhận xét và người đề xuất xếp loại. Cùng với phân cấp, phân quyền phải có kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Có như vậy, kết quả đánh giá mới bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

VĂN MINH thực hiện