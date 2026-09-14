Truy thăng quân hàm Trung tá cho Thiếu tá Trần Văn Tùng hy sinh khi cứu người

Sáng 14-9, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng, người hy sinh khi cứu người trên sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Lễ tang đồng chí Trần Văn Tùng diễn ra tại nhà riêng ngày 14-9. Ảnh: NGUYỄN HÒA

Quyết định số 115/QĐT-BQP có hiệu lực từ ngày ký. Đồng chí Trần Văn Tùng (sinh năm 1987) là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, thuộc Quân khu 3.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12-9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Tùng phát hiện anh Đ.V.L. (sinh năm 1996, trú xã Đông Hưng) có ý định tự tử tại cầu Bo, phường Trà Lý.

Đồng chí Tùng cùng người dân tiếp cận, động viên, thuyết phục. Anh L. đồng ý và nhờ đồng chí Tùng đưa về nhà, nhưng sau đó bất ngờ nhảy xuống sông. Đồng chí Tùng xuống cứu, tiếp cận được anh L. nhưng cả hai bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn. Đến 18 giờ 5 phút ngày 13-9, thi thể đồng chí Tùng được tìm thấy. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.

Tối 13-9, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình đồng chí Trần Văn Tùng.

Các đồng chí ghi nhận hành động dũng cảm, quên mình vì nhân dân của đồng chí Tùng; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội phối hợp tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, an táng chu đáo theo nghi thức quân đội, phù hợp phong tục địa phương; tiếp tục hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

NGUYỄN HƯỞNG