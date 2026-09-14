Chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Chiều 14-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 16-9, đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ghi nhận của phóng viên, từ trưa đến chiều nay 14-9, Hà Nội và nhiều khu vực ở Bắc bộ có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Hà Nội có mưa từ trưa 14-9, mưa kéo dài và tăng tần suất về chiều. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm nay đến đêm 15-9, khu vực phía Nam đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 250mm.

Đĩa mây lớn bao trùm khu vực biển và đất liền Trung bộ, Bắc bộ. Ảnh chụp lại màn hình vệ tinh lúc 16 giờ 10 phút ngày 14-9

Từ chiều nay đến đêm 15-9, khu vực trung du Bắc bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La cũng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày 16-9, trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ảnh radar thời tiết lúc 16 giờ 40 phút ngày 14-9. Chụp lại màn hình

Trước diễn biến thời tiết xấu, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân.

Các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Khu vực đã xảy ra mưa lớn cần được kiểm tra, khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Các địa phương phải kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn...

PHÚC HẬU