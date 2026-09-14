Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14-9, lực lượng tìm kiếm, quy tập tiếp tục phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại đây tính từ ngày 23-6 đến nay là 632 bộ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong 5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 14-9 có 2 bộ kèm di vật. Các lực lượng đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A.

Mở rộng vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM)

Để phục vụ công tác đào tìm, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Sau khoảng 6 ngày triển khai, rãnh thứ 2 tại Khu A (được phát hiện vào ngày 8-9) được mở rộng nhiều lần theo phương ngang, hướng về phía khu vực đồi nhân tạo, đến ngày 14-9, phạm vi đào tìm đã mở rộng đến gần khu vực này. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm theo các dấu vết và khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Công tác mở rộng vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng, ngày 14-9

Tại Khu B, phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng với quy mô lớn, trong đó khu vực đồi nhân tạo được giải tỏa để phục vụ công tác đào tìm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện khoa học, tỉ mỉ

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 14-9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó 296 bộ có di vật), gồm 599 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

MẠNH THẮNG