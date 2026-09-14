Hưng Yên: Đồng đội và người dân xúc động viếng Trung tá Trần Văn Tùng

Lễ tang Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi cứu người trên sông Trà Lý, được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội, phù hợp với phong tục truyền thống của địa phương.

Sáng 14-9, lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, thuộc Quân khu 3) được tổ chức tại quê nhà, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.



Tang lễ đồng chí Trần Văn Tùng được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội vào sáng 14-9. Ảnh: NGUYỄN HÒA.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kéo dài đến 14 giờ 15 phút cùng ngày. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào lúc 14 giờ 25 phút. Trung tá Trần Văn Tùng được an táng tại Nghĩa trang thôn Hồng Phong, xã Vũ Thư.

Theo ghi nhận của Báo SGGP, sáng 14-9, lễ tang diễn ra trong cơn mưa lớn, nặng hạt. Dưới cơn mưa tầm tã, đồng đội, người thân, bạn bè và người dân địa phương lặng lẽ đến viếng, không khỏi xúc động trước sự hy sinh dũng cảm của người quân nhân 39 tuổi.

Các đồng đội xúc động trước sự hy sinh anh dũng của Trung tá Trần Văn Tùng. Ảnh: NGUYỄN HÒA.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568, làm Trưởng Ban tổ chức lễ tang. Người thân của Trung tá Trần Văn Tùng cùng đồng đội chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức lễ tang trang trọng theo nghi thức quân đội.

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, làm trưởng đoàn, đến viếng và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Lễ tang diễn ra trong cơn mưa lớn, nặng hạt. ẢNH: NGUYỄN HÒA.

Tại lễ tang, chị Đàm Thị Loan, vợ Trung tá Trần Văn Tùng, cho biết gia đình đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên cùng những tình cảm, sự sẻ chia quý báu từ cộng đồng.

“Trong lúc gia đình đang trải qua những giờ phút đau đớn và hoang mang nhất, những tình cảm ấy thực sự là nguồn động viên vô cùng lớn đối với mẹ con tôi và gia đình”, chị Đàm Thị Loan xúc động.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12-9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, quân nhân Trần Văn Tùng cùng người dân phát hiện anh Đ.V.L. (sinh năm 1996, trú xã Đông Hưng) có ý định tự tử tại cầu Bo, phường Trà Lý.

Anh Tùng cùng người dân tiếp cận, động viên, thuyết phục. Anh L. đồng ý và nhờ anh Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, anh L. bất ngờ nhảy xuống sông. Anh Tùng lập tức nhảy xuống cứu và tiếp cận được anh L., nhưng cả 2 bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến 18 giờ 5 phút ngày 13-9, thi thể đồng chí Trần Văn Tùng được tìm thấy. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện được thi thể anh L.

Ngày 14-9, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

NGUYỄN HƯỞNG - NGUYỄN HOÀ