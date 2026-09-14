Trẻ khó khăn vui đón Trung thu mơ ước

Ngày 13-9, không khí tại Trung tâm thương mại SC VivoCity (phường Tân Hưng, TPHCM) trở nên rộn ràng hơn khi hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh háo hức tham dự Ngày hội Trung thu mơ ước năm 2026.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi cùng chú Cuội tại Ngày hội Trung thu mơ ước năm 2026. Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) và Ban Kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Ngày hội Trung thu mơ ước năm 2026 mang đến không gian tràn ngập tiếng cười với các trò chơi đố vui có thưởng, những màn ảo thuật kỳ thú và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thu hút hàng trăm thiếu nhi hào hứng tham gia.

Em Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh (lớp học tình thương, xã Nhà Bè) thích thú khi lần đầu được trải nghiệm chụp ảnh photobooth lấy liền miễn phí.

Tuyết Trinh xúc động bộc bạch: “Mọi năm đến Trung thu em vẫn đi bán vé số phụ gia đình. Đây là lần đầu tiên em được chụp hình cùng lồng đèn và đón một mùa Trung thu vui đến vậy”.

Lần đầu đến với ngày hội, em Trần Trúc Như (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lương Định Của, phường Bàn Cờ) rất vui khi nhận được nhiều món quà thiết thực. Đang sống cùng bà cố và bà ngoại trong căn phòng chỉ 5m2, hàng ngày Trúc Như phải vừa học vừa phụ bà bán hủ tiếu kiếm sống.

“Em sẽ dùng tiền học bổng mua dụng cụ học tập, còn bánh kẹo sẽ mang về cho bà ngoại và bà cố cùng ăn”, Trúc Như chia sẻ.

Ban tổ chức cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Trung thu mơ ước năm 2026. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tại ngày hội có 500 em được nhận phần quà trị giá 1,1 triệu đồng/phần (gồm hiện vật và 500.000 đồng tiền mặt); 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em tại Làng Hòa Bình được trao tặng quà và học bổng (1 triệu đồng) với tổng trị giá 1,6 triệu đồng/em. Phần quà gồm sữa, đường, nước suối, bánh kẹo, dụng cụ học tập, thực phẩm khô, lồng đèn, bánh trung thu.

Ngày hội Trung thu mơ ước tại SC VivoCity là một trong những điểm nhấn của chương trình Trung thu mơ ước năm 2026. Trước đó, chương trình đã khánh thành Khu vui chơi Joy Park tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu (xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh).

Theo ban tổ chức, chương trình Trung thu mơ ước 2026 chăm lo cho hơn 3.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, TP Đồng Nai cùng các tỉnh An Giang, Tây Ninh và Đồng Tháp với tổng kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng. Đối tượng chăm lo là trẻ em nghèo hiếu học, trẻ bán vé số, nhặt ve chai, trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và bệnh nhi ung thư đang điều trị tại các Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

HOÀNG VY