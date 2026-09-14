Nhiều bản vùng cao ở Nghệ An bị chia cắt sau đợt mưa lớn

Hiện 5 bản vùng cao của xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) với tổng cộng 535 hộ dân, gồm 2.700 nhân khẩu đang tạm thời bị chia cắt với bên ngoài do tuyến đường qua địa bàn bị ngập sâu khoảng 1 mét.

Đường tránh tạm thời ở bản Xóng Con (xã Tam Thái) bị ngập sâu gây chia cắt giao thông

Chiều ngày 14-9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, những ngày qua do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến đường tránh tạm thời trên tuyến tỉnh lộ 541B bị ngập sâu khoảng 1m, khiến 5 bản vùng trong của xã, gồm: Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn, Phá Lỏm đang tạm thời bị chia cắt giao thông với bên ngoài.

Đường tránh tạm thời ở bản Xóng Con (xã Tam Thái) bị ngập sâu

Ngoài ra, đoạn đường ở khu vực thấp trũng trên địa bàn xã Sơn Lâm, xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Xã Sơn Lâm đã lập rào chắn, biển cảnh báo đoạn đường bị ngập

Chính quyền các địa phương đã lập rào chắn, dựng bảng cảnh báo, trực gác ở hai đầu các điểm ngập nước, ngăn không cho người và phương tiện đi qua những vị trí nguy hiểm.

Đường tránh tạm thời ở bản Xóng Con (xã Tam Thái) bị ngập sâu, khiến giao thông bị chia cắt

ĐỨC HẢI