Nhiều bản vùng cao ở Nghệ An bị chia cắt sau đợt mưa lớn

Chiều ngày 14-9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, những ngày qua do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến đường tránh tạm thời trên tuyến tỉnh lộ 541B bị ngập sâu khoảng 1m, khiến 5 bản vùng trong của xã, gồm: Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn, Phá Lỏm đang tạm thời bị chia cắt giao thông với bên ngoài.
Ngoài ra, đoạn đường ở khu vực thấp trũng trên địa bàn xã Sơn Lâm, xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.
Chính quyền các địa phương đã lập rào chắn, dựng bảng cảnh báo, trực gác ở hai đầu các điểm ngập nước, ngăn không cho người và phương tiện đi qua những vị trí nguy hiểm.