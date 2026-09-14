Ra mắt ứng dụng Công an An Giang, thêm kênh tương tác với nhân dân

Sáng 14-9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt ứng dụng (App – Đường dây nóng) “Công an An Giang - gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”; khai mạc diễn tập thực chiến an ninh mạng tỉnh An Giang năm 2026 và đón nhận Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động ứng dụng. ẢNH: CAAG

Theo Công an tỉnh An Giang, ứng dụng “Công an An Giang - gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” được đưa vào hoạt động nhằm tạo thêm một kênh tương tác thuận tiện, nhanh chóng giữa lực lượng Công an và Nhân dân trong thời đại số, nhất là khi xảy ra tình huống khẩn cấp, nguy hiểm cần sự hỗ trợ của lực lượng Công an.

Ứng dụng có chức năng hỗ trợ xác định vị trí và tích hợp số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các địa phương để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

Đồng chí Hồ Văn Mừng trao Thư khen của Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho Công an tỉnh An Giang. ẢNH: CAAG

Để ứng dụng trở thành kênh tương tác thực chất giữa lực lượng Công an và Nhân dân, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đề nghị Công an tỉnh An Giang khẩn trương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân biết, hiểu, sử dụng ứng dụng thường xuyên, hiệu quả.

Công an các xã, phường, đặc khu phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngay từ cơ sở, nhất là tại các khu vực đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, trường học, doanh nghiệp và những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự...

Dịp này, Công an tỉnh cũng đón nhận thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Trong thư, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận thành tích Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết quả đã xác lập, đấu tranh thành công chuyên án 726HC, triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn, bắt giữ 3 đối tượng; thu giữ 17.250 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 2 xe ô tô tải cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

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