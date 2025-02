Bình Dương: TP Dĩ An có tân Bí thư Thành ủy

Ngày 17-2, Thành ủy Dĩ An tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy...

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An, kể từ ngày 15-2-2025; quyết định của Tỉnh ủy Bình Dương về việc điều động đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thành ủy Dĩ An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Dĩ An nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 15-2-2025.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Thành ủy Dĩ An về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dĩ An, kể từ ngày 15-2-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Bí thư Thành ủy Dĩ An, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc ổn định hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

