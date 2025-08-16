Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc thù để bứt phá phát triển

Sáng 15-8, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Đồng Nai, tương tự như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Từ ngày 1-7-2025, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km2 , dân số hơn 4,49 triệu người, quy mô kinh tế hơn 609.000 tỷ đồng (xếp thứ 4 cả nước), giữ vai trò trọng yếu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai ghi nhận GRDP tăng 8,23%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước (7,52%), trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng gần 9%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 64.000 tỷ đồng...

Tuy nhiên, Đồng Nai đang đối mặt thách thức lớn về cân đối ngân sách khi dự toán chi ngân sách năm 2025 được phân bổ còn thấp. Việc phải gánh vác nhiều chính sách từ Trung ương và HĐND tỉnh khiến ngân sách địa phương liên tục căng thẳng.

Do đó, tỉnh kiến nghị sớm có cơ chế tài chính đặc thù để chủ động hơn trong đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.

BÙI LIÊM