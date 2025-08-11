Chơn Thành xây dựng phường sinh thái, thông minh

Sáng 11-8, Đảng bộ phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, với sự tham gia của 152 đại biểu, đại diện cho 1.056 đảng viên đang sinh hoạt tại 45 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Đại hội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ của Chơn Thành – từ một thị trấn giàu tiềm năng đến một phường sinh thái, thông minh, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện.

Nhìn lại một nhiệm kỳ thành công

Giai đoạn 2020–2025 là một nhiệm kỳ ghi dấu sự phát triển vượt bậc của phường Chơn Thành, khi toàn bộ 61 chỉ tiêu nghị quyết đều hoàn thành, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt xa kỳ vọng. Đặc biệt, các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật đã tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 374,86 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân đầu người tăng vọt lên 91,72 triệu đồng/năm, tăng hơn 51 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ – một con số đầy ấn tượng, minh chứng cho nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tổ chức Đảng ở cơ sở được củng cố vững mạnh, với 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ phường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các hội, đoàn thể đều xây dựng được lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Các khu công nghiệp như Becamex – Bình Phước, KCN Chơn Thành 1, 2 ngày càng phát huy hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho người dân và mở ra không gian phát triển đô thị trong tương lai. Năm 2023, sự kiện Trung tâm thương mại Chơn Thành Plaza chính thức đi vào hoạt động đã mang lại luồng gió mới cho ngành dịch vụ – thương mại.

Chơn Thành trong nhiệm kỳ qua không chỉ là địa phương “chạy tốt các chỉ số” trên giấy, mà đã và đang khẳng định năng lực thực thi hiệu quả thông qua 6 chương trình đột phá, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Đến nay, 100% các tuyến đường trục chính, hẻm đều có điện chiếu sáng, ít nhất 50% lắp camera an ninh, và 80% đường giao thông đã được bê tông hóa hoặc thảm nhựa – tất cả đều thể hiện sự quyết tâm cao trong xây dựng phường theo hướng đô thị thông minh.

Chị Phan Thị Lệ Thương (sinh năm 1981, cư dân phường Chơn Thành) chia sẻ: “Tôi thật sự thấy đổi thay rõ rệt trong vài năm trở lại đây. Trường học, điện, đường đều được đầu tư mạnh, phường ngày càng khang trang và sạch đẹp hơn. Đặc biệt, mọi công trình đều được công khai, minh bạch, dân rất yên tâm và tin tưởng”.

Tầm nhìn mới – Động lực mới

Đại hội lần thứ I của Đảng bộ phường Chơn Thành lần này đã đưa ra một tầm nhìn táo bạo nhưng thực tế: Phấn đấu trở thành phường có quy mô phát triển công nghiệp lớn nhất khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy con người làm trung tâm, lấy công nghệ làm đòn bẩy phát triển. Trọng tâm chiến lược là xây dựng Khu công nghiệp Becamex thông minh, đồng thời phát triển phường Chơn Thành thông minh từ nền tảng số, tạo môi trường sống đáng mơ ước, thu hút cư dân đến sinh sống và đầu tư lâu dài.

Ông Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Becamex – Bình Phước, đánh giá cao định hướng chiến lược của Đảng bộ phường: “Chúng tôi cam kết đồng hành và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc hiện thực hóa các nội dung trong văn kiện đại hội. Dự án khu công nghiệp 2.448ha sẽ là trụ cột để phát triển kinh tế – xã hội tại Chơn Thành trong nhiều năm tới”.



Đồng chí Nguyễn Minh Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Lần đầu tiên tham dự Đại hội Đảng bộ phường, chị Triệu Thị Tuyền (sinh năm 1991, dân tộc Tày), giáo viên Trường TH-THCS Minh Thành, không giấu được sự xúc động: “Tôi rất tin tưởng vào định hướng mà đại hội đề ra. Tôi mong các công trình sớm được triển khai để người dân có nhiều cơ hội việc làm hơn, trẻ em được học hành tốt hơn, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Chơn Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Chơn Thành cần tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại – dịch vụ làm trụ cột kinh tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới toàn diện giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng y tế – chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt an sinh xã hội để hướng tới một Chơn Thành phát triển văn minh – bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Minh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại đại hội

HOÀNG BẮC - BÙI LIÊM