Bình Phước: Khai trương 2 trạm BTS phủ sóng vùng biên giới

Ngày 8-2, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TPHCM để kiểm tra công tác nhân rộng xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” gọi tắt là Công an phường điển hình năm 2023.