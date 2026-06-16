Bộ Công thương đề xuất bổ sung khái niệm hàng giả

Bộ Công thương đang đề xuất mở rộng khái niệm hàng giả, trong đó bổ sung các hình thức giả mạo trên môi trường số như nhãn điện tử, tem truy xuất nguồn gốc và phiếu bảo hành giả.

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quang cảnh hội thảo ngày 16-6

Theo dự thảo, khái niệm hàng giả được sửa đổi theo hướng bao quát cả hàng giả truyền thống và các hình thức giả mạo phát sinh trong môi trường số. Một số loại giấy tờ, dấu hiệu nhận biết sản phẩm như tem, nhãn điện tử, tem truy xuất nguồn gốc, phiếu bảo hành và bao bì giả được đề xuất bổ sung vào phạm vi điều chỉnh.

Bộ Công thương cho biết, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại; đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung sửa đổi của dự án luật, trong đó có những quy định liên quan đến hoạt động cạnh tranh trong nền kinh tế số, phân cấp quản lý và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công thương sẽ trình hồ sơ dự án luật này lên Chính phủ trong tháng 7-2026.

PHÚC VĂN