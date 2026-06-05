Bắt tạm giam giám đốc, chủ doanh nghiệp buôn bán hàng giả

Lực lượng chức năng kiểm tra các chi nhánh của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và phát hiện 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1976) về 2 hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn bán hàng giả” và Trương Nam Nguyên (sinh năm 1989) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra, Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn (phường Buôn Ma Thuột); Nguyên là nguyên Giám đốc kinh doanh của công ty trên.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột và phát hiện 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Ngoài việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Cơ quan công an tống đạt lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn và Trương Nam Nguyên

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế cao hơn doanh thu kê khai thuế gần 379 tỷ đồng. Khoản doanh thu này đã bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế.

MAI CƯỜNG