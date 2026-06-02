Hơn 2.000 gian hàng nghi bán hàng giả bị chặn trên sàn thương mại điện tử

Sáng 2-6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho biết sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã gỡ bỏ hơn 9.100 sản phẩm vi phạm và chặn hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các nền tảng thương mại điện tử

Lực lượng chức năng ra quân tổng kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Theo Bộ Công thương, từ ngày 7-5 đến 30-5, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 41,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn trong đợt cao điểm. Cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.862 vụ việc, xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. So với cùng kỳ tháng 5-2025, số vụ vi phạm bị xử lý tăng 370,6%; tiền xử phạt tăng 314,8%; trị giá tang vật vi phạm tăng 827,5%.

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu thuộc nhóm thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng, phụ tùng xe máy và ô tô. Riêng nhóm thời trang, trang phục và phụ kiện chiếm 70,3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ, tương đương gần 79.000 sản phẩm.

Hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng.

Trong đợt cao điểm, nhiều vụ việc quy mô lớn được phát hiện tại các địa phương. Tại Ninh Bình, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu, trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Tại Bắc Ninh, hơn 280 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel và Hermès, trị giá trên 3,1 tỷ đồng, bị phát hiện. Tại Hà Nội, gần 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu Gucci và Louis Vuitton, trị giá trên 1,7 tỷ đồng, bị thu giữ. Cũng theo Bộ Công thương, 37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra. Trong đó, 24 vụ liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đến nay, 5 vụ đã bị khởi tố.

