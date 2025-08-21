Bộ GD-ĐT kéo dài thời gian lọc ảo: Các trường chưa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học

Ngày 20-8, nhiều phụ huynh, thí sinh đã sẵn sàng tâm lý để tra cứu điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các trường trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025. Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ GD-ĐT có thông báo khẩn gửi các cơ sở đào tạo (các viện, đại học, trường đại học, trường cao đẳng) về việc kéo dài thời gian lọc ảo, xét tuyển và dời lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sang 17 giờ ngày 22-8 (ban đầu là 17 giờ ngày 20-8).

Số lượng nguyện vọng ảo lớn

Theo công văn hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, số lần lọc ảo toàn quốc sẽ tăng thêm 4 lần thành 10 lần (kế hoạch ban đầu là 6 lần) và kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 22-8. Từ 17 giờ ngày 22-8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2025 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: THANH HÙNG

Lý do kéo dài thời gian lọc ảo, theo Bộ GD-ĐT là do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1. Trước đó, theo kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, dự kiến việc lọc ảo kết thúc chiều 20-8 và các trường ĐH có thể công bố điểm chuẩn.

Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh. Cùng với đó, các trường cần tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Sau khi Bộ GD-ĐT phát đi công văn, nhiều trường ĐH rơi vào thế bị động bởi đã chuẩn bị chu đáo cho phiên mega livestream (sự kiện phát sóng trực tuyến quy mô lớn) công bố điểm chuẩn. Cụ thể, ĐH Bách khoa Hà Nội phát thông báo kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc (Nhóm lọc ảo phía Bắc) sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 22-8.

Trong khi đó, dù chưa có điểm chuẩn, trang Fanpage của ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố thời gian đón tân sinh viên khóa 67 năm 2025 là 8 giờ ngày 25-8, công tác nhập học sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 31-8, thời gian khai giảng năm học mới là 8 giờ ngày 15-9. Tất cả những thông tin này đã rơi vào thế “việt vị” và buộc phải điều chỉnh lại theo đúng lịch của Bộ GD-ĐT.

Tại phía Nam, nhiều trường ĐH cũng chuẩn bị sẵn kịch bản phát sóng trực tiếp về công bố điểm chuẩn, hướng dẫn công tác xác nhận nhập học... từ 17 giờ ngày 20-8. Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn của Bộ GD-ĐT, các trường đã điều chỉnh và thay đổi lại toàn bộ kế hoạch...

Điểm chuẩn tăng - giảm khó đoán

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) cho rằng, nguyên nhân Bộ GD-ĐT đột ngột thay đổi thời gian công bố điểm chuẩn là có thông tin một số trường trong quá trình lọc ảo, xét tuyển chưa xác định chính xác điểm chuẩn.

Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Do xét tuyển chung toàn quốc nên chỉ cần một vài trường lớn chưa ổn định sẽ kéo theo sự thay đổi của hàng loạt trường khác. Riêng nhà trường, số nguyện vọng đăng ký năm nay lên đến 47.000 nguyện vọng (tăng 17.000 so với năm 2024) và kết quả xét tuyển bất ngờ khi điểm chuẩn phần lớn các ngành đều tăng. Trong khi đó, số ngành điểm chuẩn giảm so với năm 2024 lại tương đối ít. Điều này cũng thật bất ngờ vì theo tính toán của nhà trường, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm ở nhiều ngành.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, kết thúc 6 lần lọc ảo và xét tuyển toàn quốc cùng với 10 lần lọc ảo của nhóm lọc ảo phía Nam (do ĐHQG TPHCM chủ trì) nhìn chung hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT không có vấn đề gì bất ổn. Với nhà trường, dự kiến điểm chuẩn năm nay có đến 50% mã ngành có điểm chuẩn tăng so với năm 2024. Những ngành có điểm chuẩn tăng tập trung nhiều ở nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa, marketing, thương mại điện tử, luật...

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, 12 giờ 30 ngày 22-8, các trường sẽ tải dữ liệu sau khi kết thúc 10 lần lọc ảo, xét tuyển toàn quốc. Trước 17 giờ ngày 22-8, các trường sẽ tiến hành nhập mức điểm chuẩn, tải kết quả lên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT và công bố điểm chuẩn kết quả tuyển sinh năm 2025

Trong khi đó, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM) cho biết, hiện nay quá trình lọc ảo và xét tuyển của nhà trường có một số ngành kết quả lọc ảo và xét tuyển chưa hội tụ rõ (vẫn còn ảo nhiều). Nguyên nhân là năm nay số nguyện vọng đăng ký vào trường khoảng 150.000, tăng gấp 2 lần so với năm 2024 nên số lượng ảo khá lớn. Sau các lần lọc ảo, nhìn chung điểm chuẩn năm nay của nhà trường phân thành 2 nhóm: nhóm điểm chuẩn tăng nhẹ từ 0,5-1,5 điểm và nhóm ngành điểm chuẩn giảm từ 1 - 1,5 điểm so với năm 2024.

Qua lần lọc ảo thứ 10 của nhóm lọc ảo phía Nam trong ngày 20-8, Trường ĐH Công thương TPHCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất năm nay là các ngành Logistics là 24,75 điểm, Marketing 24,5 điểm. Các ngành Luật, Luật kinh tế dự kiến mức điểm chuẩn sẽ là 24,25 - 24,5 điểm. Các ngành Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị du lịch và lữ hành điểm chuẩn khoảng 23,25 - 23,75 điểm (tổ hợp Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý). Những ngành điểm chuẩn năm ngoái thấp từ 18 - 20 điểm thì năm nay sẽ tăng lên khoảng tầm 21, 5 - 22 điểm ở các ngành như Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin...

PHAN THẢO - THANH HÙNG