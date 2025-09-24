Bộ GD-ĐT quy định chế độ trả lương dạy thêm trong trường công lập

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư 21).

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ tại khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07.

Cụ thể, khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07 quy định: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay”.

Theo Bộ GD-ĐT, thực tế, dù cơ sở giáo dục có đủ số lượng giáo viên được giao, nhưng vẫn xảy ra tình trạng giáo viên phải dạy nhiều hơn so với định mức tiết dạy quy định mà không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ. Mặt khác, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn (cá biệt có trường hợp phải làm việc trực tiếp ở trường từ 6 giờ 30 đến 18 giờ, tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9 - 10 giờ).

Do đó, thông tư mới quy định: nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, tuy nhiên quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết.

Thông tư 21 cũng nêu rõ công thức tính tiền lương được điều chỉnh phù hợp với hiện hành.

Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả.

Trường hợp nhà giáo được cử dạy liên trường đồng thời từ 3 cơ sở giáo dục trở lên (bao gồm cả cơ sở giáo dục nơi nhà giáo công tác) thì tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo do các cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả theo tỷ lệ số tiết dạy thực tế của nhà giáo ở các cơ sở giáo dục này.

Thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời điểm có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu nhà giáo có thời gian giảng dạy không đủ một năm học thì được hưởng tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ ngành, địa phương, căn cứ quy định tại Thông tư số 21, các cơ sở giáo dục quy định về chế độ làm việc của nhà giáo, quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để quy định việc trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định để xây dựng quy chế riêng của đơn vị bảo đảm thông tư mới được triển khai ngay từ đầu năm học 2025-2026.

Trong đó, xác định tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học mà cơ sở giáo dục được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ, lập dự toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao kinh phí. Đồng thời, làm cơ sở để phân công, bố trí nhiệm vụ của giáo viên phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo, phù hợp với nguồn kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

PHAN THẢO