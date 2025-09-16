Sẽ có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội trong một giờ trên lớp. Ảnh: QUANG PHÚC

Nâng phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên lên đến 70%

Nghị quyết nhằm thống nhất chương trình hành động, xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, hiện thực hóa mục tiêu mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á.

Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học trở thành các trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo của quốc gia để đến năm 2035 hệ thống GD-ĐT tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng; đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Nghị quyết yêu cầu nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển GD-ĐT; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đồng bộ; chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD-ĐT; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì trong năm 2026 xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; xây dựng Nghị định quy định chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; lộ trình triển khai nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng Nghị định quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, thi đánh giá diện rộng trên máy tính.

Dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng Đề án tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2035; xây dựng Đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng; xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường và học tập đến hết trung học phổ thông và tương đương.

PHAN THẢO