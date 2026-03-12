Chính trị

Bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 12-3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều 12-3. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Đồng chí Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn trước đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Trần Hồng Thái Đảng ủy Chính phủ Nghị quyết Đại hội XIV Nghị quyết 57-NQ/TW Viện Hàn lâm Ngang tầm Nước công nghiệp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Minh Chính Kinh tế biển

