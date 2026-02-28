Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Sáng 28-2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho đồng chí Dương Quốc Huy

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, đồng chí Trịnh Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để nhận công tác mới, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Quốc Huy

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đồng chí Dương Quốc Huy và tin tưởng với cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, lãnh đạo tỉnh phát triển lên tầm cao mới.

ĐỖ TRUNG