Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận nhiệm vụ mới

Chiều 27-2, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm các đồng chí Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các tân Phó Trưởng Ban

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cho Phó Trưởng Ban Nguyễn Kim Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, hội nghị trao Quyết định hôm nay là sự kiện quan trọng về công tác cán bộ của Ban, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với việc kiện toàn nhân lực lãnh đạo của Ban trong bối cảnh Ban đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các đồng chí tân Phó Trưởng Ban sẽ tiếp cận nhanh với công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác, năng lực, sở trường của mình đóng góp vào mục tiêu chung, đoàn kết, chung tay gắn bó cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cho Phó Trưởng Ban Nguyễn Sỹ Hiệp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới; khẳng định sẽ luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, hoàn thiện bản thân, tiếp cận nhanh nhất công việc được giao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18-11-1966. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp sinh ngày 7-3-1974. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

ANH PHƯƠNG